Bezárva kellett pihenniük

A tervek szerint indult be a héten a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó-válogatottak munkája, így érdeklődtünk a nemzeti csapat szegedi tagjai­ról. A karantént jól viselik, de a „nyaralás” elmaradása fájó pont volt a hagyományos tavaszi szünet alatt.

A Magyar Korcsolyázó Szövet­ség közleményben tudatta, hogy az eredeti tervek szerint a héten elkezdték a munkát a vá­­logatottak. Az elmúlt néhány hét nem csak a járvány miatt lett szünet, ugyanis a téli sportokat űzők egyébként is hagyományosan a tavasz első felében szoktak pihenni. Ez most is így történt, de nem a legszerencsésebb módon.

– Kellemetlen volt ez az ön­­kéntes karantén, hiszen az or­­szágban sok baráti találkozó tervben volt, sajnos ezekből nem lett semmi, és több társam pórul járt, le kellett mondania külföldi utazását – nyilatkozta Kónya Zsófia, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpikonja.

– Hamarosan én is csatlakozom a budapesti tréningekhez, addig Szegeden edzek, de már eddig is karban tartottam magam. Szerencsés helyzet, hogy itthon kertes házban va­­gyunk, ráadásul kutyákkal körbevéve, így sokkal elviselhetőbb ez a helyzet – mondta Kónya, majd hozzátette: neki is negatív lett mindkét koronavírustesztje.

A nemzeti csapat utánpótlásával dolgozó szegedi edzőtől, Szabó Krisztiántól megtudtuk: a másik aktív szegedi olimpikon, Jászapáti Petra még Angliában tartózkodik, a héten hazatér, majd két negatív teszt esetén ő is csatlakozik a kerethez.

– A válogatottnál természetesen minden szabályt szigorúan betartunk, így csak egymástól elzárt, kiscsoportos fog­­lalkozásokról van szó. Szerencsére a Gyakorló Jégcsarnok környékén bőven van hely, hogy a szabadban, egymástól tá­­vol lehessen edzéseket tartani. A csarnokban egyelőre nincs jég, így csak szárazföldi feladatokat tudnak végezni a versenyzők. – számolt be Szabó Krisztián.