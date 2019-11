Dabason nyert fölényesen a MOL-PICK a magyar bajnokságban

A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata Dabason magabiztos győzelemmel zárta négynapos túráját: azok után, hogy vasárnap a norvégiai Elverumban a Bajnokok Ligája csoportkörében nyert 26-25-re, tegnap már az NB I tizedik fordulójában is győzni tudott, szintén fölényesen Pest megyében.

Dabas KC–MOL-PICK Szeged 22-40 (10-20)

Férfi kézilabda NB I, 10. forduló. Dabas, OBO csarnok, 800 néző. Vezette: Bujdosó, Horváth.

Dabas: Podoba – Ács 2, Perisic 3, Mikita 3, Szabó, Halász 2, Kekezovity. Csere: Balogh, Holló (kapusok), BORSOS 6, Lepsényi, Milenkovics 1,

ZAKICS 4/1, Zatureczki 1, Garajszki. Vezetőedző: Tomori Győző.

MOL-PICK SZEGED: MIKLER – SOSTARIC 7, SEPANCIC 4, Henigman 1, Bánhidi 3, Källman 1, Bombac 1. Csere: Zsitnyikov 1, CANELLAS 4/2, Maqueda 2, Kaspárek 2, Rosta 3, Bodó 1, RDIVOJEVICS 8/2, Bajus 2. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Kiállítás: 10, ill. 4 perc.

Hétméteres: 1/1, ill. 5/4.

Juan Carlos Pastor: – Nagyon örülök annak, hogy a vasárnapi, norvégiai, sikerrel vett Bajnokok Ligája-mérkőzés után is ennyire lendületesek voltunk,

és mindenki, így néhány fiatal kézilabdás is szerepet kaphatott, a fáradtabb játékosaim pedig pihenhettek.

Bajuszba Dabas! – a hazai kézilabdacsapat és további partnerei novemberi mozgalma a férfiak egészsége érdekében szólt. Ezzel is megpróbálták meccsre csábítani az általuk a világ egyik legjobb csapatának elkönyvelt szegediek ellen a szurkolókat.

Alig harminc másodperc után lövőhelyzetbe került a Dabas, a fölé ment kísérletet viszont az ellentámadásból Bánhidi Bence gólja követte. Következett Mario Sostaric cundere, azaz megfelelő hőfokon kezdett a szegedi alakulat. A dabasi szépítés után a második hazai gól 5-1-es hátránynál jött, majd a MOL-PICK ellépett öt találattal (8-3). Az feltűnt, hogy támadást nem igazán hibázik a Szeged, mellette pedig a védekezése is jól működött. A vendégek gépezetét Sostaric kapufára lőtt hetese sem zavarta meg, ráadásul gyors indításból éppen ő javított. Stepancic gólja után, a 16. percben 11-4-nél pedig jött is a hazai időkérés.

Maqueda volt az első szegedi, akit kiállítottak, azt azonban kevesen értették, miért is. A 24. percben Sostaric már hét gólnál járt, miközben a dabasi cserekapus, Balogh többször is védett. A szünet előtti utolsó pillanatban Kaspárek lőtte be a huszadik találatot.

Mikler ziccert fogott a szünet után, Stepancic pedig belőtte a 21. vendéggólt. Folyamatosan nőtt az előny, Henigman blokkolás közben kapott egy löketet az arcára, Rosta és Bajus is beállt, és mindketten gólokat szereztek. A végén magabiztos szegedi siker született.

A MOL-PICK Szeged legközelebb vasárnap, 17 órakor a VELUX EHF Bajnokok Ligájában, Szlovéniában, Celjében lép pályára.