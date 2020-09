Debrecenben már újra meccshangulat volt, egyre közelebb a szezonrajt

Debrecen főterén zajlik a 3×3-as szakág World Tour-sorozata: az első hétvégén a Debrecen néven induló magyar válogatottban ott volt a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa, Kerpel-Fronius Balázs is. A Csirke Ferenc által irányított csapat rögtön a legmagasabb pontszámmal bíró, Ivosev Tomiszlavval felálló Novi Sad csapatával játszott, és szenvedett 21-11-es vereséget. A csoport második meccsén az Amsterdam 22-10-re bizonyult jobbnak, így a magyar csapat nem jutott be a negyeddöntőbe.

A tornát a szerb Liman csapata nyerte, miután a döntőben a litván Utenát győzte le. Az ifjúsági fesztiválon szép sikernek örülhettünk, hiszen a lányok mezőnyében a magyar együttes tudott győzedelmeskedni.

A hétfői szünnapot követően tegnaptól viszont már újra pattogott a labda a Kossuth téren, ahol a World Tour Hungary névre keresztelt tornát rendezik meg. A magyar csapat ismét Debrecen néven indul, a keretben pedig egy változás történt: Ruják András helyett a szintén a Szedeákot erősítő Keller Iván került be a csapatba, így két szegedi léphet pályára a tornán. A csoportmeccseket követően ma rendezik a helyosztókat.

Debrecenben nem csak a játékban volt szegedi érdekeltség, hiszen a meccseken játékvezetőként működött közre Tóth Cecília.

Októberi rajt

Az eseményre kilátogatott Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke is, aki elmondta, október 3-án mindenképpen elindulnak a nagypályás kosárlabda-bajnokságok, így az NB I/A csoport is. – Október 3-án indítjuk az NB I-es bajnokságot, nézőkkel vagy nézők nélkül, de mindenképpen elkezdődik. Azt gondolom, hogy ha egy közgazdászt vagy egy vízszerelőt hagyunk dolgozni, akkor egy sportolót, egy színészt vagy egy zenészt is kell. Mindenképp elindulunk, legfeljebb online közvetítések lesznek, vagy az NBA-hez hasonlóan egy „buborékot” alakítunk ki a csapatoknak. Meg kell találnunk a módját, hogy a kosárlabdázók végezhessék a munkájukat, hogy pontosan ezt milyen formában, azt majd az idő eldönti – nyilatkozta a debrecenisportcentrum.hu-nak a szövetség elnöke.