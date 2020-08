Dominált az SZVSE, mégis a Szekszárd nyert

Kapusa, Leindler Domonkos kiállításáig dominálta a mérkőzést, végül 3-1-es vereséget szenvedett a Szekszárdtól Mórahalmon a labdarúgó NB III. Közép-csoportjának második fordulójában az SZVSE.

Mórahalmon szerettek volna javítani Vágó Attila vezetőedző tanítványai a HFC elleni vereség után a Szekszárd ellen.

Ennek szellemében az SZVSE az első perctől támadásokat vezetett, többször eljutott a vendégek kapujáig, akik leginkább a kontrákra rendezkedtek be. Sikeresnek bizonyult ez a taktika, ugyanis a 40. percben a Szekszárd szerezte meg a vezetést, miután Wirth a tizenhatos jobb oldali sarkáról a hosszú alsóba gurított. Mindössze két minutumot kellett várni a szegedi válaszra, egy magasan becsavarodó szögletbe Busa Bence ért bele jól.

A szünet után is az SZVSE akarata érvényesült, a baranyaiak kétszer is a gólvonalról mentettek. A 72. percben egy ártalmatlannak tűnő előívelést követően Leindler hátulról meglökte a csatárt, a játékvezető 11-est ítélt. Fejes belőtte, majd Leindler dumálásért piros lapot kapott. Kitámadott a Vágó-csapat, a végeredmény a 88. percben állt be.

A szegediek a 3. fordulóban szerdán 17.30-tól az ESMTK vendégei lesznek a fővárosban.

SZVSE–Szekszárd 1-3 (1-1)

SZVSE: Leindler – Kormányos, Tóth I., Csamangó, Pócs T., Ondrejó (Hatvani, 56.), Beretka, Busa, Fülöp (Molnár, 73.), Dóra D., Zana (Pócs D., 46.). Edző: Vágó Attila.

Gólszerzők: Busa (42.), ill. Wirth (40.), Fejes (72. – 11-esből), Péter (88.). Kiállítva: Leindler (73.).

Vágó Attila: – Döntetlennél nekünk voltak lehetőségeink, helyzeteket alakítottunk ki. Sajnos egy egyéni hiba után gól- és emberhátrányba kerültünk. Meggyőződésem, hogy tizenegyen az utolsó húsz percben megnyertük volna a mérkőzést.