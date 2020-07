Egyesben menjen jól a hajó

Egyesben legyek jó – ez a fő célja az NKM Szeged háromszoros világbajnok kajakosának, Birkás Balázsnak, aki a legutóbbi négyes tesztversenyen nem vett részt, és leginkább K1 200, valamint 500 méteren tervezi az indulását az országos bajnokságon.

A keddenkénti szolnoki tesztelések K4 500 méteres versenynapjai közül az elsőn még ott volt az egyik négyesben az NKM Szeged kajakosa, Birkás Balázs (24), ám az ezen a héten rendezett második napon már nem találtuk a nevét a három induló hajó egyikében sem. Egyébként mind a négy eddigi tesztversenyt a két szegedi, Nádas Bence és Kuli István, valamint az újpesti Tótka Sándor és a honvédos Molnár Péter alkotta kvartett nyerte.

– A szövetség arra törekszik, hogy minél több ember próbálja ki a négyest, minél többen szerezzenek rutint ebben az olimpiai számban, és a legutóbbi tesztelésben nekem nem kellett részt vennem – mondta a háromszoros felnőtt világbajnok. – De emellett Hüvös Viktorral és a csapattal ugyanúgy folyamatosan készülünk, hogy a lehető legjobb formában legyünk mind egyesben, mind négyesben. Különösebb problémám nem volt azzal, hogy nem indultam, mert elég nehéz négy embert összehozni egy helyre. Ha négyesezünk, akkor egy-egy nap kiesik a megszokott felkészülésből, ez viszont most könnyített a heti munkán. Hogy a következő tesztversenyen ott leszek-e, nem tudom. Ha lenne egyes, azt szívesen bevállalnám.

Birkás három helyszín között mozog, ahogy a többi válogatott sportoló is.

– Dunavarsányban, Szolnokon és itthon, Szegeden dolgozom, de ilyen gyakran változtatnak a többiek is. Ott vagyok, ahol éppen lennem kell – nyilatkozta a kajakos. – Közben azért fél szemmel már készülök az országos bajnokságra is, amelyen K1 200 és 500 méteren biztos indulok. Az a lényeg, hogy egyesben minél jobb formában legyek, mert ez az alapja a jó egyes mellett a négyesnek is. Egyesben mindig remek érzés, ha jól mész.

Birkás Balázs a koronavírus-járvány utáni időszakban nagyon sokat edzett.

– És ennek hatására nagyon jó állapotban vagyok mind fizikálisan, mind mentálisan. Stabil az állapotom, jól haladok mindennel, kiválók az edzések. Van lendület bennem – mondta Birkás.