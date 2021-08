Ez már biztos: Nagy Péter legjobb olimpiai helyezését éri el Tokióban

Nagy Péter első lett a férfi súlyemelők plusz 109 kilogrammos kategóriájának B csoportjában, szerdán, a tokiói olimpián. Végső helyezésére az A csoport küzdelmeinek (12.50-kor kezdődnek) zárultával derül fény.

A sportág utolsó versenynapján, magyar idő szerint szerda kora reggel a Tokiói Nemzetközi Fórumban az ólomsúlyú emelő, aki Japánba indulása előtt a szakítást illetően technikai gondokra és kisebb lábsérülésre panaszkodott, önmagához képest alacsony súlyon kezdett. A 165 kilóval elbánva majd mind a 173, mind a 178 kilogrammon sikeres gyakorlatot mutatott be, s a hattagú B csoportból csupán ketten tudtak többet teljesíteni nála.

Lökésben Nagy, aki egyedül képviselte a magyar súlyemelést a japán fővárosban, 206 kilón biztosított, majd a 214-gyel és a 218-cal is elbírt, így hat jó fogással, összetettben 396 kilogrammal a B csoport győzteseként fejezte be szereplését. Mivel a kora délután színre lépő A csoportban heten vannak, a Szegedi Lelkesedés SK 35 esztendős versenyzője legrosszabb esetben is nyolcadik helyezettként köszönhet el Tokiótól – összegzett az MTI.

– Éreztem, hogy jól sikerült a gyakorlat, nem is értettem, miért volt három piros lámpa, mert nem volt benne belenyomás. Visszalassítás után nekem lett igazam. Akkor még nem voltam benne biztos, hogy ez nyolcadik helyet jelenti, de mivel az A csoportban csak heten vannak, mert egy versenyzőt nem engedtek be az országba koronavírus-fertőzés miatt, így legrosszabb esetben is heten előzhetnek meg. Nincs más hátra, csak előre

– kezdte értékelését vidáman az M4 Sport kamerája előtt Nagy Péter, a Szegedi Lelkesedés SK súlyemelője.

– Csodálatos érzés, hogy a harmadik olimpiámon sikerül elérni a legjobb helyezésemet, nem gondoltam volna. Ha valaki három héttel ez előtt, vagy akár az év elején ezt mondja, habozás nélkül aláírtam volna. Viszontagságos volt a felkészülésem, de a végén jól jött ki, nagyon örülök. Nem foglalkozom vele, hogy nem volt zökkenőmentes a felkészülésem, pontszerző helyen vagyok, boldogság van

– zárta megszólalását Nagy Péter.

A világbajnoki negyedik, háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes Nagy Péter korábban két olimpián szerepelt: 2012-ben, Londonban 9., 2016-ban, Rióban pedig 10. lett, így ezeket Tokióban már biztos túlszárnyalja.