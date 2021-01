Idehaza is legyőzte az Albát a Naturtex-SZTE-Szedeák – Galéria

Beállította a klubrekordot az alapszakaszban elért győzelmek számában a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata, miután az újszegedi sportcsarnokban is ragyogó játékot mutatott, és győzött az Alba Fehérvár ellen.

Nagyszerűen kezdett január 29-én az Alba Fehérvár elleni bajnokin a Naturtex-SZTE-Szedeák, amelynek első négy triplakísérlete egyaránt a gyűrűben landolt. Ennek, valamint a január 2-i, székesfehérvári meccshez hasonló védekezésnek is köszönhetően hamar már több mint tíz ponttal vezetett a Szedeák. 21–9 után azonban ritmust váltott az Alba, de hogy igazán ne jöjjenek közel a vendégek, arról Govens tett, aki a dudaszó pillanatában ejtette be a közelit.

A második negyedben is kitartott a remek triplaforma. Dzseletovics és Keller Iván is beszórt egyet-egyet kintről, miközben Bognár Kristóf is megszerezte első szegedi pontjait: 12 ponttal, 37–25-re lépett meg a Naturtex, ekkor kért időt az Alba. Az ihletetten játszó Govens vezérletével végül még erre is rá tudott tenni a félidő hajrájában a Szedeák, amely 50%-al dobta a hármasokat az első félidőben, a hét szegedi tripla mellett a többi mutatóban is jól teljesített Szrecsko Szekulovics együttese ; ráadásul a szegediek trénere a kulcsembereknek jónéhány perc pihenőt is tudott biztosítani az első félidőben.

Három eladott labdával nyitott a Szedeák a harmadik negyedben, az Alba pedig kapott az alkalmon, és megfelezte hátrányát. Csakhogy jött Zach Brown: az amerikai légiós labdát szerzett, zsákolt, triplázott, a Szedeák vezére volt ekkor, negyedik trojkájával pedig már 16 ponttal vezetett csapata.

Amit azonban a negyedik negyed elején játszott a Szedeák, arra nehéz jelzőket találni. Csupán Vojvoda zseniális megoldásainak köszönhetően maradt húsz ponton belül az Alba, a magyar válogatott klasszis lehetetlen helyzetekből is betalált. Mindez azonban a pazarul védekező Szedeák ellen kevés volt, öt perccel a meccs vége előtt már 18 ponttal vezetett a Tisza-parti csapat, miközben Govens rápihenhetett a hajrára. Dickey ziccerével megvolt a húsz is 88–68-nál.

A Szedeák pazar csapatjátékot bemutatva az idegenben elért győzelem után idehaza is magabiztos győzelmet aratott az Alba ellen: az alapszakaszban ezzel beállítva a klubrekordot jelentő 13. győzelmet.