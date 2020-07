Ilyen sikereket értek el a Kéktói Ménes LSE lovasai – Fotók

Kaposváron és Kecskeméten újabb érmeket gyűjtöttek a Kéktói Ménes LSE lovasai.

Kecskeméten díjugrató versenyen és Kaposváron lovastusán (military) is újra bizonyítottak a Kéktó Ménes LSE lovasai. Knipf Bendegúz, Zsiday-Galgóczy Nikolett, Fejes Kata és Bodrogi Kata Hanna is újabb kiváló eredményeket szerzett. – tudtuk meg a Kéktói Ménes szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből.

A hétvégén, Kecskeméten rendeztek országos minősítő versenyt, melyen Hódmezővásárhelyről Bodrogi Kata Hanna a Kéktói Ménes LSE színeiben képviselte Hódmezővásárhelyt, és az Egyesületet díjugrató versenyszámban.

„Sikeres volt a veszélyhelyzet alatti felkészülésünk. Az alapokat gyakoroltam és erősített újra, a hibákat javítottam. Ezek szerint jól sikerültek. Egy fedett részen készültünk a versenyekre. Emellett konditerembe, edzésekre jártam, hogy tovább erősödjek, és fitten tartsam magam. Idén 3 éve lovaglok Fapipával, ő is fejlődött, sokat gyakoroltunk vele. A nehezebb helyzetekből is jól ki tudunk most már jönni”- összegezte Bodrogi Kata Hanna az elmúlt felkészülési időszakot és az elért eredményeket.

Bodrogi Kata Hanna 105 centiméteren 35 indulóból 10. helyet szerezte meg, hibátlan lovaglással, 3 másodperc eltéréssel az első helyezettől. 110 centiméteren pedig 15 indulóból a 3. helyen végzett, 7,8 -as stílusponttal, ugyancsak hibátlan lovaglással. Most is Fapipa nevű Magyar Sportló fajtájú lován versenyzett.

A hétvégi kaposvári lovastusa (military) versenyen pedig Knipf Bendegúz és Galgóczy Nikolett, és Fejes Kata is remekelt.

A lovastusa sportág eredetileg a katonasághoz kötődik, a lovak engedelmességét, a kitartást és az ugró képességeket mérték fel vele. „AK” pót-ló kategóriában Knipf Bendegúz Hand North Star-38 „Hantos” nevű lovával az 1. helyet szerezte meg. „A” kezdő ló kategóriában Zsiday-Galgóczy Nikolett, Przedswit Furioso-32 „Ármány” nevű lovával 4. helyen végzett. „A” nyitott kategóriában Fejes Kata, North Star XIV-7 „Kormos” nevű lovával az 5. helyet szerezte meg. „A0” előkezdő ló kategóriában Fejes Kata pedig Bremen Plan Furioso-76 „Challenge” nevű lovával a 12. helyen végzett.