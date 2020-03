Jövő szerdán már bajnoki mérkőzés vár a megyei női vízilabdacsapatokra

Komoly fejtörést okozhat a két Csongrád megyei női vízilabdacsapat számára, hogy a Magyar Vízilabda-szövetségnek a koronavírus-járvány veszélye miatt a trieszti olimpiai selejtezőtornát márciusról május közepére tette át a Nemzetközi Úszószövetség (FINA).

Eredetileg március 8–15. között rendezték volna meg többek között a magyar válogatott rész­­vételével a női vízilabdázók olimpiai kvalifikációs tornáját, azonban járványveszély miatt óvatosságból a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA május 17–24. közé tette át a selejtezőtornát.

Április első hétvégéjén in­dult volna a magyar női vízilabda OB I tavaszi hajrája a kvalifikáció után, a megváltozott nemzetközi program vi­­szont átírta a honi pontvadászat menetrendjét és az edzők terveit is.

– Épp múlt héten írtam egy hathetes edzésprogramot, most át is írhatom, de mindenki így járt, ez mindenkinek ugyanolyan kihívás. A válogatott ér­dekében alkalmazkodunk, ez a legkevesebb, amit tehetünk nemzeti csapatunkért. Igyekszünk úgy felkészülni, hogy az első két, nagyon fontos baj­­nokin, a Honvéd és a Szentes ellen hozzuk a szükséges pontokat – nyilatkozta a Szeged SZTE vezetőedzője, Varga Tamás.

Mindamellett, hogy a már megtervezett programokat kell újratervezni, a klubvezetőknek is fejtörést okozhat a meccs­időpontok megállapítása. A Hungerit-Szentesi VK két hazai találkozójának időpontját már nyilvánosságra hozta. Jövő szerdán 19 órakor a Ferencvárost, majd szombaton 16 órától a III. Kerületi TVE-t látják vendégül a Kurca-partiak.

– Nem először változik sajnos a kiírás, amely minden csapatot érint, így nem gondolom, hogy bárki kevésbé vagy jobban szenvedne hátrányt – osztotta meg érdeklődésünkre Komlósi Péter, a Hungerit-Szentesi VK trénere. – Szerencsére úgy terveztük meg a meccsmentes időszakunkat, hogy külön alapozást nem iktatunk be most, hanem úgy dolgozunk szinte teljesen, mintha folyamatos lenne a bajnokság, így nincsenek annyira távol a meccsformájuktól a lányok – tekintett a jövőbe annak kapcsán, hogy hét nap múlva már tétmérkőzés vár a Hungerit-Szentesi VK-ra a zöld-fehérek ellen.

A szegediek a hetedik helyről tíz ponttal várják a pont­va­dászat folytatását, míg a szentesiek eddig kilenc pontot gyűjtöttek, de egy meccsel kevesebbet játszottak le a megyei riválisnál, amellyel március közepén megmérkőznek majd.