Két fontos meccs vár a héten a MOL-Pick Szeged férfi-kézilabdacsapatára

Magabiztos győzelmet aratott a MOL-Pick Szeged vasárnap a dán Aalborg vendégeként: Mikler Roland ezúttal a kispadról beszállva segítette győzelemhez csapatát, és hasonló hozzáállást vár a folytatásban is.

– Pont azért lehetett sima győzelem, mert úgy álltunk hozzá, hogy egy olyan ellenféllel játszunk, amelyik még nem veszített pontot a Bajnokok Ligájában – indokolta Mikler Roland, hogy miért is lehetett ennyire egyértelmű a MOL-Pick Szeged győzelme vasárnap este a dán Aalborg vendégeként a Bajnokok Ligájában. Juan Carlos Pastor együttese pedig nem számíthatott könnyű meccsre, hiszen az Aalborg hibátlan mérleggel állt a találkozó előtt, ez volt az első mérkőzés, amelyen pontot veszített. – Úgy érkeztünk Dániába is, ahogy a többi idegenbeli BL-meccsre is, nekünk ezt a két pontot haza kellett vinnünk. Így kell tennünk akkor is, ha Barcelonába utazunk, mert így alakulhat ki a jó játékunk. Büszke vagyok a csapatra, hogy teljesítette a feladatot – értékelt Mikler.

A jó kezdés döntő fontossággal bírt: a Pick már a mérkőzés kezdeti periódusában komoly előnyt épített ki magának, és még a szünet előtt megvolt a tízgólos előny is. Akadt ugyan olyan időszak, amikor lendületbe jöttek a dánok, de veszélyesen közel nem engedte magához ellenfelét.

– Nagyon magas pontról visszajöttünk a realitásra, de a második félidőben is kézben tartottuk a mérkőzést, nem éreztem veszélyben a győzelmünket. Ez egy nagyon-nagy erényünk, hogy hatvan percen keresztül tudunk így koncentrálni, és meg tudunk nyerni egy kemény idegenbeli mérkőzést. Nagyon jó volt megélni ezt a győzelmet, amely jól mutatja az erőnket is. A világ elitjével játszottunk az elmúlt három találkozó során, ahol nem vallottunk kudarcot – nyilatkozta a MOL-Pick Szeged kapusa.

Ezúttal Mirko Alilovic kezdett a szegedi kapuban, de Mikler Roland is fontos védésekkel járult hozzá a győzelemhez.

– Jobban motivált az, hogy a kispadon kezdtem. Szurkoltam Mirko Alilovicnak, hogy jól védjen, de ugyanezt éreztem a részéről a második félidőben. A csapatunkon belül egy jól működő kis csapat a mienk Mirkóval. Elfogadom a tanácsait, de a szünet előtt ugyanígy én is segítettem őt a kispadról – tette hozzá.

A MOL-Pick Szegedre két mérkőzés vár ezen a héten: előbb holnap 18 órától a Balatonfüredet fogadják Bodóék az újszegedi sportcsarnokban, majd vasárnap Zágrábba utaznak a következő Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésre.

– Nehéz hét áll előttünk. A magyar bajnokságot sem lehet rangon alulinak tekinteni, hiszen a pontokat gyűjtenünk kell ahhoz, hogy a végén odaérhessünk, ahova szeretnénk. A Balatonfüred képes meglepetésekre, a héten két nagy erőt igénylő mérkőzés vár rá. A Zágráb elleni meccsen újabb két pontot szeretnénk begyűjteni, de túl vagyunk az első keményebb időszakon, be kell tudnunk húzni ezeket a mérkőzéseket – zárta Mikler Roland.