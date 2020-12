Kis Máténak meg kell vívnia a harcait

A szegedi profi ökölvívó, Kis Máté (27) tudja, csak tanulhat az IBO nagyközépsúlyú interkontinentális övéért elszenvedett vereségből.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Hogy van?

– Köszönöm szépen, voltam már fent, most éppen lent vagyok.

– Lelkileg túl tudott már lépni az első profi vereségén?

– Még azért nem. Meg kell vívnom magamban a harcaimat, amely nem könnyű. Csak saját magamban tudom helyretenni a dolgaimat, de leporolom a testem, felkelek, és megyek tovább – ezt megígérhetem.

– A pontozóknál vezetett, amikor jött az ütés. A vereség tudatában ezt mennyire volt nehéz feldolgozni?

– Minden instrukciót végrehajtottam, amit megbeszéltünk a meccs elején Gál László vezetőedzővel. A szünetekben is csak pozitív gondolatok érkeztek felém, amit mondott, azt megcsináltam. Amit ő kívülről találatnak látott, az az is volt. Én is éreztem, hogy nyeregben vagyok, hiszen Szili sokszor megfogott, és amikor összebo­rultunk, lihegett, fáradt. Így azt gondoltam, hamarosan el­jöhet az én időm, csak ki kell várnom. Aztán a hatodik menet végén egy pillanatnyi üzemzavar bejött, nem figyeltem oda, és máris a padlón voltam.

– Mi lehetett ez az üzemzavar?

– Láttam, hogy elindítja a bal felütését, arra reagáltam egy jobb felütéssel, majd balhoroggal szerettem volna válaszolni, de ahogy kinyitottam, jött a jobbosa, és a padlón voltam. Onnan meg már nagyon nehéz a visszaút, nem is volt.

– Az érkező szünet sem segített?

– Sajnos nem. Átszaladt rajtam az ütés, megtettünk mindent, hogy kimenjen belőlem, de nagyon megütött.

– Mi volt az első gondolata, amikor felemelték Szili István kezét?

– Az, hogy álmodom, hogy ez nem történhet meg velem. Később már az jött le, hogy ennek valamiért így kellett történnie. Ebből kell tanulnom, és újból felépíteni azt a várat, amely most megrogyott.

– De nem omlott le.

– Nem. Egy kis támfallal újra felépítjük.

– Jogos volt az ellenfél sikere?

– Megérdemelte, hiszen meg­­látta a rést, amely a mindent eldöntő ütéshez vezetett. Egy ütésre van mindenki a győ­­zelemtől, ezt az ütést most ő vitte be.

– Azt mutatta, amire készültek?

– Igen. De az a kihagyás el­döntötte a meccset. 2020-ban a 20. profi meccsemen kaptam ki.

– Értékeltek már a stábbal?

– Még nem szakmáztunk, csak az érzelmeket próbáltuk a helyükre tenni. A csapatot, így Gál mellett Merész Ferencet, Forró Rudolfot, Gál Konrádot is megviselte a történet.

– Mire maradt energiája?

– Ez az év a családé, januártól teljes gőzzel megyek tovább.