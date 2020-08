A labdarúgó NB III. Közép csoportjának harmadik, hétközi fordulójában a Szegedi VSE Budapesten az ESMTK vendége lesz.

Egy győzelem, egy vereség, il­­letve két vereség. Az ESMTK és az újonc Szegedi VSE ezzel a statisztikával várja a labdarúgó NB III. Közép csoportjának mai, hétközi harmadik fordulóját. Azaz amíg a fővárosiaknak már van három pontjuk, addig a szegedieknek még egy sincs.

– Tudtuk, hogy mit válla­lunk, és nem egyszerű a me­­gyei I. osztály után az NB III.-­­ban szerepelni, de látom a csapaton a fejlődést – nyilatkozta Vágó Attila, az SZVSE ve­­zetőedzője. – Megmondom őszintén, én ezen a két mérkőzésen négy ponttal terveztem, de sem Hódmezővásárhelyen, sem Mórahalmon a Szekszárd ellen nem mi jöttünk ki jól a fordulópontokból, illetve a nem várt, elkerülhető hibákból. Legutóbb többet birtokoltuk a labdát, jobban játszottunk, mint a Szekszárd, ám volt egy fegyelmezetlenség, amely később el­döntötte a három pont sorsát.

Az ESMTK stabil NB III.-as alakulat évek óta.

– Jól ismerem az ellenfelet, és most nem mi leszünk az esélyesek – mondta Vágó. – Dolgozunk, tudjuk a helyünket, és látjuk, hogy más csapatok is rosszul kezdték a bajnokságot. Ám hiába hosszú a bajnokság, el kellene kezdeni pontokat szerezni. Több olyan játékos is szerepet kap, aki eddig nem, vagy keveset kapott. Lehet csúszni, mászni – zárta a beszélgetést.