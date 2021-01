Ma 17 órától az Alba Fehérvár vendége lesz a Naturtex-SZTE-Szedeák

Az új év második napján rögtön pályára lép a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely ráadásul a férfi kosárlabda NB I./A csoport egyik bajnokesélyesénél, az Alba Fehérvárnál vizitál. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

Sopronban aratott remek győzelme után újabb kemény mérkőzés vár a Naturtex-SZTE-Szedeákra, amely ma 17 órától az Alba Fehérvár vendégeként lép pályára. A csapat a szerdai győzelem után, az óesztendő végén és újévkor sem kapott pihenőt, hiszen az egyik legnehezebb pálya vár most Dickeyékre.– Nehéz időszakot élünk, hiszen folyamatosan meccsek várnak ránk. Kemény találkozó vár ránk Székesfehérváron, próbálunk a körmendihez hasonló bravúrgyőzelmet szerezni. Reméljük, hogy nem kerülünk olyan helyzetbe ezúttal, mint Körmenden, ahol komoly hátrányból kellett visszajönnünk. Nem feltartott kezekkel utazunk az Albához, szeretnénk újabb meglepetést okozni – nyilatkozta a mérkőzés előtt Kerpel-Fronius Gáspár, a Szedeák játékosa. Ez pedig nem mondható a szokásos meccs előtti fogadkozásnak, hiszen amit az idei Naturtex mutat a bajnokságban, az alapján még egy ilyen mérkőzés előtt is joggal bizakodhat.

A két csapat egyébként a novemberi bajnoki szünet alatt játszott egy edzőmérkőzést az újszegedi sportcsarnokban, akkor egy utolsó másodperces hárompontossal tudott nyerni az Alba. Persze abból a meccsből nem szabad kiindulni, hiszen az egy felkészülési meccs volt és nem is voltak játékban a csapatok – most viszont a liga legjobb formában lévő csapata, a zsinór­ban hat meccset nyerő Szedeák látogat Székesfehérvárra.

A Forray Gábor által irányított Alba a vírushelyzet miatt nehézkesen lendült bele a bajnokságba, és hazai pályán még nem kapott ki ebben a szezonban. A nyáron Vojvoda Dávidot is leigazoló fehérváriak viszont vereséggel melegítettek erre a meccsre, miután szerdán kikaptak Körmenden, ez volt a szezonbeli harmadik vereségük.

Eddig a bajnokság top csapataival szemben rendre jó meccset tudott játszani a Szedeák – sőt, a Körmendet kétszer le is tudta győzni. Fehérváron nyerni persze nem egyszerű, de az újabb bravúr esetén az biztos, hogy az A csoport legtöbb győzelmével rendelkezhetne Szrecsko Szekulovics csapata, a Szedeákhoz hasonlóan tíz sikerrel álló Paks csak jövő héten játszik.