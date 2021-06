Ma 21 órától sorsdöntő mérkőzésen Magyarország Németország vendégeként lép pályára

A labdarúgó-Európa-bajnokság szerdai játéknapján a Németország–Magyarország (élő: M4 Sport, 21 óra) találkozón kívül Svédország–Lengyelország, Szlovákia–Spanyolország és Portugália–Franciaország párharcot is rendeznek.

1954. július 4., Bern, világbajnoki döntő, NSZK–Magyarország 3–2. Ekkor csapott össze utoljára tétmérkőzésen a német és a magyar labdarúgócsapat. Ha nem is ugyanekkora, de szintén hatalmas téttel bíró találkozó vár az együttesekre ma 21 órától a müncheni Allianz Arenában.Győzni kell a sikerhez.

Ha Magyarország tovább szeretne jutni az Európa-bajnokság F jelű kvartettjéből, akkor nyernie kell, másképp egészen biztos, hogy Gulácsiék számára a lefújást követően véget ér a kontinensviadal. Mint ahogyan az is biztos, hogy ha bravúrt végrehajtva sikerülne megverni a hazai pályán játszó Németországot, akkor Marco Rossi csapata to­vábbjutott. A 6 csoport legjobb 4 harmadik helyezettje is kvalifikál, és mivel a már lezárult B jelű kvartettben Finnország, valamint a szintén befejeződött C jelűben Ukrajna is csak 3 pontot gyűjtött, így a jelenleg 1 pontot birtokló mieink további 3 megszerzett egységgel ezen csapatokat biztosan megelőznék.

A védelmük sebezhető

Már az is csodaszámba megy, hogy a magyar válogatott még továbbjutási eséllyel vág bele a csoportkör utolsó fordulójába. A papírforma a lehető legmere­dekebben a németek felé billenti a mérleg nyelvét, pláne, ha figyelembe vesszük a Portugália elleni mérkőzésen nyújtott támadójátékukat. Noha a Thomas Müller vezette akciók jól működtek, német sajtóértesülések szerint a Bayern München klasszisa valószínűleg sérülés miatt nem lesz bevethető a mai találkozón. Fontos megjegyezni továbbá, hogy az előző mérkőzésen az is remekül kirajzolódott, hogy Joachim Löw csapatának védelme azért nem áll annyira biztos lábakon. Bár Magyarország csapatában nem Cristiano Ronaldo, Diogo Jota és Bernardo Silva felel a támadásokért, a mieink franciák elleni mérkőzéséből kiindulva nem elképzelhetetlen, hogy a stabil védekezésből egyszer-egyszer képes lesz elmenni egy kontrával a vendégcsapat, amit akár góllal is zárhat, ahogyan tette azt a gallok ellen Budapesten.

Zárul a csoportkör

A magyar válogatott csoportja mellett ma szintén befejeződik a küzdelem abban az E jelű kvartettben is, ahol a svédek már 4 ponttal biztosan továbbjutók, és a jelenleg 1 ponttal utolsó helyen álló Lengyelor­szággal találkoznak, míg a Szlo­­vákia–Spanyolország mér­­­­kőzésen a 2 ponttal álló spanyoloknak mindenképpen nyerniük kell a továbbjutáshoz.

Ezt várja Paksi Péter, az SZVSE vezetőedzője

Megkérdeztük az SZVSE vezetőedzőjét, Paksi Pétert, hogy mit vár a magyar csapattól ma este. – Egyértelmű, hogy Németország az esélyes, de úgy gondolom, hogy a válogatott az elmúlt időszakban kimagaslóan szép utat járt be mind mentális, mind taktikai aspektusból, ez kellő önbizalmat adhat a játékosoknak. Bízhatunk abban, hogy a csapat a szebbik arcát mutatja majd, és ha ez némi szerencsével, plusz támadásban még több vagánysággal párosul, akkor akár meglepetés is elképzelhető, hiába a németek a favoritok.