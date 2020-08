Magyar Kupa: A Szegedi előtt kétszer is megléptek

A férfi vízilabda magyar kupa második csoportkörében a Szegedi Vízilabda Egylet házigazdaként szép győzelemmel kezdett, de a Vasast és a Miskolcot hagyta az elején meglépni, így nem jutott a felsőházba.

Pedig milyen szépen indult. Amellett, hogy nagyon örültünk a ténynek, hogy a férfi vízilabda magyar kupa második körében is házigazda lehet a Szegedi Vízilabda Egylet, csodás időt is fogtak ki a rendezők, ráadásul tévés mérkőzéssel indult a program.

A vendéglátók ellenfele a Kaposvár volt, és egy rendkívül harcos mérkőzést hozott a párosítás. Az első negyed 4–4-es részeredménye is mutatja, mennyire hektikus volt a találkozó, de ahogy a Tisza-partiak vezetőedzője, Szabó Zoltán is fogalmazott: erre lehetett számítani, amolyan idény eleji forma jelleggel inkább a harcosság dönt majd. Így is lett, a láthatóan nagyon motivált hazaiak egyre keményebben és koncentráltabban védekeztek, a négy találatig jutó Kiss Csaba pedig 42 évesen is megcsillantotta klasszisát.

A végén könnyű gólokat is találva 14–10-re nyert a Szeged, de vasárnap jött a feketeleves.

Először a Vasas, majd a Miskolc ellen is szinte teljesen ugyanaz volt a forgatókönyv: az ellenfelet hagyta meglépni a Szeged, mindkét derbin gyorsan ötgólos hátrányba került a házigazda. A Vasastól 19–7-re, a Miskolctól pedig 11–8-ra kapott ki a Szeged, így e két riválissal ellentétben nem jutott felsőházba.