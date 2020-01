Megkezdte a felkészülést a Szeged–Csanád GA NB II-es labdarúgócsapata

Átmozgató edzéssel és két új játékossal a soraiban kezdte meg tegnap a felkészülést a Szent Gellért Fórumban a Szeged–Csanád Grosics Akadémia, amelyben két újonc már együtt edzett a csapattal.

A Szeged–Csanád Grosics Akadémia játékosai szikrázó napsütésben, de fagypont körüli hő­­mérsékletben vonultak ki tegnap a Szent Gellért Fórum edzőpályájára – elindult a munka.

A csapattal együtt kezdte meg a felkészülést két friss igazolás: a Zalaegerszeget elhagyó Hudák Martin (25 éves, középpályás) után Kuti Krisztián az új érkező.

– A Debrecen akadémiáján nevelkedtem, a felnőttek között az NB I-ben, illetve a magyar kupában léptem pályára – nyilatkozta a 27 éves védő, aki másfél évre írt alá. – Az őszi szereplés jó hírverése volt a szegedi futballnak, illetve a célok is szimpatikusak voltak.

– Az üzlet sosem áll, így számomra sok munkával telt a téli szünet is – mondta Joao Janei­ro, a Szeged–Csanád GA vezetőedzője. – Jó volt, mert néhány napot eltölthettem a családommal is, de közben figyeltem a médiát, az ellenfelek változásait, és terveztem, hogyan alakulhat majd a tavaszi felkészülés. A törökországi edzőtáborban három, négy meccset szeretnénk játszani német és észak-európai csapatok ellen. A tíz nap egyik legfontosabb része, hogy összekovácsoljuk a csapatot és a csapatrészeket. A játékosok különmunkát, egyéni edzéstervet is kaptak, mást azok, akik az ősz nagy részét végigjátszották, és mást, akik sérültek voltak vagy túlterheltek voltak. A teszt után meglátjuk, milyen állapotban vannak. Minden edző azt szeretné, ha egy posztra két labdarúgója volna. A jobb oldali védő pozíciója ez alól például kivétel volt, így Kárász Krisztián mellé érkezett Kuti Krisztián. Hudák Martint már korábban szerettük volna hozzánk csábítani, de most nyílt rá lehetőség. Nyilván sok tényezős, kit tudunk leigazolni, ez most is így volt.

A szakember beszélt az őszről és a tavaszról is. – Az ősszel mindenki a maximumot adta, sőt egyesek még extrát is tettek hozzá. Ettől függetlenül frusztráltak voltunk néhány eredmény miatt, például a budafoki vereség miatt, ahol egy hibánk volt, azt pedig a hazaiak ki is használták – nyilatkozta Joao Janeiro. – A meccseink nyolcvan százalékán szórakoztató futballt mutattunk be, ám amikor többen kidőltek, ez megváltozott. Újoncok vagyunk a másodosztályban, ezt kell először megérteni, aztán pedig azt, hogy csak meccsről meccsre tervezhetünk. Ebben az osztályban máshogy nem lehet. Az álmom az első öt hely egyike, de láthatjuk például a Vasast, amely a feljutásért küzd, most tulajdonost váltott, azaz minden követ megmozgat, mégis csak hét ponttal van előttünk. Minden, így a boldogabb zóna is elérhető sok-sok munkával.

A csapat pénteken kora reg­gel utazik el Bécsbe, majd on­­nan délután repül Törökországba, majd onnan buszozik tovább Sidébe.