Megszakadt a kosársuli nyerő sorozata

Kosárlabda, Hódmezővásárhely. Zsinórban hat megnyert mér­­kőzést követően először ve­szített a Vásárhelyi Kosársuli, amely szerdán több kulcsemberét is nélkülözni kényszerült.

Ennek ellenére is jobban kezd­­tek a hazaiak, azonban a Kecskemét az első félidő vé­­gén fordított, és nyolc ponttal vezetett a szünetben. Innen ugyan egyszer még zárkózott a Kosársuli, de a vereséget már nem tudta elkerülni, így az idei szezonban másodjára kapott ki hazai környezetben.

Tóth Tamás csapata feszített tempóban készülhet, hiszen a szerdai bajnokit követően pén­teken 18 órától már újabb mérkőzés vár rá a Bonyhád vendégeként.

Tóth Tamás: – Molnár Ben­ce mellé a Kaszások ellen Kelemen és Hargitai is lesérült, így igen tartalékosan álltunk ki a mai meccsen. Az első félidőben Ságodi is lesérült, ennek ellenére sem adtuk fel. A védekezésünk túl puha volt, így a támadásunk is olykor ritmustalan. Sok időnk nincs szomorkodni, mert pénteken már Bonyhádon vár ránk fontos bajnoki. Gratulálok a Kecskemétnek, parádésan dobtak!

Vásárhelyi Kosársuli-­KTE-Duna Aszfalt 85–97 (25–22, 16–27, 18–22, 26–26)

Férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoport, 25. forduló.

Hódtói Sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Varga, Kruk, Né­­­meth.

Kosársuli: VARGA Á. 18/6, Ságodi, Bálint 6, VARGA Z. 29/15, Perák 8. Csere: Rostás 13, Pavlovic 5, Acimovic 4, Balogh, Bodócsi 2. Vezetőedző: Tóth Tamás

Kecskemét: VUKCEVIC 27/12, Plézer 15/6, MOLNÁR 15, Kucsera 15/3, Fülöp 1. Csere: Varga B. 11, Lukács 6/6, Orgona 7/3. Vezetőedző: Váradi Kornél