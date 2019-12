MOL-PICK Szeged-Zagreb: parádés szegedi siker

A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata 33–23-ra győzött a Zagreb elleni, idei utolsó Bajnokok Ligája-mérkőzésén. Ezzel eldőlt: 2018 után 2019-ben is bevehetetlen volt az újszegedi sportcsarnok a legrangosabb kupasorozatban.

Már-már szokásosnak nevezhető a kezdés: egy hétméteres magabiztos értékesítése Radivojevicstől, a túloldalon pedig egy hárított büntető Alilovictól.

Mirko, Mirko, Mirko!

Előbbi közönségkedvenc ugyan a folytatásban veszített labdát ziccerben, és a szélről tett próbálkozásait olvasta a remek napot kifogó Asanin, volt kinek skandálni a nevét: Mirko, Mirko, Mirko! – szólt a hangorkán az újszegedi sportcsarnokban. A MOL-PICK horvát kapusa a zágrábiak első három hetesét ugyanis hárította, és ezzel úgy megbabonázta az ellenfelet, hogy a negyedik vendég próbálkozásnál elég volt szemmel védenie – a kapufa segítségével.

Vízilabda eredmény

A Szeged úgy vezetett magabiztosan a 11. percben, hogy addig mindössze ötszor volt eredményes, az összesen hét gólt jelző állás inkább emlékeztetett vízilabda eredményre. Ilyen szoros állásnál jól jön olyan szemfüles találat, mint Källmané, aki a kapus érkezése előtt ejtett a kapuba. Zsitnyikov percek óta tartó gólcsendet tört meg, míg a túloldalon sokáig csak Vlah tudott betalálni.

Pont az i-re

Källman ziccere után 7–3-nál kértek időt a horvátok, de a meccs képe ezután sem változott, köszönhetően Canellas bombaerős löketeinek. Plusz lökést adott a Szegednek Stepancic beállása is, magabiztosan játszott, második gólját fantasztikus csuklómozdulattal szerezte. A félidő végén Bombac tette fel az i-re a pontot: ahogy az utolsó másodpercekben talpról lőtt, majd óriási önbizalommal mutatott a közönség felé, abban minden benne volt.

Gadza ijesztgetett

A második félidő elején Gadza hét és fél perc alatt öt (!) gólt szerzett. Szerencsére Stepancic és Canellas ugyanolyan nyugodt és magabiztos volt, mint az első félidőben, így csak öt gólos különbségre tudott feljönni a Zagreb.

Szeged-show

Ezután őrölte fel ellenfelét a Szeged: Bombac talpról eleresztett bombája nyitotta a hazai showműsort, majd Canellas üres kapus találatával helyreállt a világ rendje. Källman cunderezése után is vastaps volt a jutalom, Bombac és Sostaric összjátéka után pedig extázisban volt a Tisza-parti katlan, utóbbi játékos kínai gólt szerzett.

Rosta első BL-gólja

A hajrában a fiatalok, vagyis Bajus és Rosta is lehetőséget kaptak, utóbbi tehetség pedig meg is szerezte karrierje első BL-gólját. A vége 33–23–as hazai győzelem lett, zsinórban a hetedik sikerét aratta a Szeged a Bajnokok ligájában. Ezzel eldőlt: 2018 után 2019-ben is bevehetetlen volt az újszegedi sportcsarnok a legrangosabb kupasorozatban.

MOL-PICK Szeged–HC PPD Zagreb 33–23 (14–7)

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, A csoport, 10. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezette: Gousko, Repkin (fehéroroszok).

MOL-PICK Szeged: Alilovic – Källman 4, Zsitnyikov 2, Bombac 4, Bánhidi 3, Maqueda 1, Radivojevics 3/2. Csere: Mikler (kapus), Canellas 5, Henigman 1, Gaber 1, Stepancic 4, Sostaric 3, Kaspárek 1, Rosta 1, Bajus. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

HC PPD Zagreb: Asanin – Hrastnik, Gadza 7, Hrstic 3, Vlah 3, Beciri, Mandic. Csere: Ristanovic (kapus), Ravnic, Eres 2, Bicanic, Sipic 3, Stojnic 2, Horvat 1, Vistorop, Vekic 2. Vezetőedző: Veselin Vujovic.

Hétméteres: 4/2, ill. 4/0.

Kiállítás: 2, ill. 4 perc.

MESTERMÉRLEGEK

Juan Carlos Pastor: – Az eredmény nem reális. Nagyo sokat kellett dolgoznunk a győzelemért, a hét a hat elleni védekezésben hibákat vétettünk, hat a hat ellen jól védekeztünk. Alilovic remekül védett, a mérkőzés fordulópontja volt, amikor könnyű gólokat tudtunk szerezni. Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt! Gratulálok a Zagrebnek, ellenfelünk végig harcolt!

Veselin Vujovic: – Hatvan percet küzdöttünk, elégedett vagyok a csapatommal, jó teljesítményt nyújtott az erős Szeged ellen!

MECCSKOMMENT

Mario Sostaric,

a MOL-PICK Szeged játékosa

– Csodálatos érzés, amikor a rajongók állva tapsolnak minket, az ilyen pillanatokért dolgozunk, szerettük volna meghálálni a szeretetüket és a támogatásukat. Remekül játszott a Zagreb az első félidőben, gratulálok ellenfelünknek!