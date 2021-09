Mozgással ünnepelték az egyetem fennállásának centenáriumát

Az egyetemi sportról szólt a tegnapi nap a Dugonics téren. A Szegedi Tudományegyetem sportnapján a mozgás mellett átvehették egyedi érmeiket a 100 km-es kihívást teljesítő hallgatók, és olimpikonokkal is találkozhattak.

Az egyetemi sport napjához és a 100 éves fennálláshoz kapcsolódóan szervezett sportnapot a Szegedi Tudományegyetem.

A mozgásra vágyókat a borongós idő sem riasztotta el, hiszen a programok kezdeteként 100 perces váltófutást teljesített három csapat, akik összesen 130 kilométert futottak le a 26 teljesített kör során.

Bemutatkoztak a egyetemi sportélethez szorosan kötődő sportegyesületek, így a Szegedi Röplabda SE, a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata, a CFS Guardians amerikai futballistái, a szegedi férfi és női élvonalbeli vízilabda csapat, vagy az SZTE Vívó Klub is. Megismerkedhettek az SZTE-s sportcsillagokkal, azaz a súlylökő Márton Anita, a súlyemelő Nagy Péter és a kajakozó Nádas Bence és Birkás Balázs is, akikkel közös fotót is készíthettek a hallgatók.

A délután folyamán vehette át egyedi érmét az a 91 hallgató, akik teljesítették az SZTE 100 nevű, online kihívást.

Az ebben résztvevő hallgatóknak 100 kilométert kellett teljesíteniük futással, kerékpározással vagy túrázással. Akadtak szép számmal, akik túl is teljesítették a távot: Gyuricza Beáta 333,3 kilométert futott, így a női mezőnyben ő végzett az élen, Dimák Balázs pedig 1488 kilométert kerékpározott. Futásban Demcsák Zoltán végzett az élen, aki összesen 1049 kilométert teljesített.

A mozgás a nap folyamán is kiemelt szerepet töltött be, az MVM Szeged Vízisport Egyesület sátránál ergométeres kihívásban vehettek részt az érdeklődők, míg később a szökőkutat „táncoltatták meg” spinning kerékpározással. A hallgatók ügyességi feladatokat is teljesíthettek, minimum hat gyakorlat elvégzése pedig egy testnevelés órának számított: az az első 100 fő, aki mind a kilenc állomást teljesítette, ajándékban részesült.