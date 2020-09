A férfitekecsapat-szuperliga 2020–21-es idényének első bajnoki hétvégéje következik, amelyben a Zengő Alföld Szegedi TE Szentgotthárdon szerepel szombaton.

Két remek játékossal bővült a Zengő Alföld Szegedi TE férfitekecsapatának kerete: két világbajnok, egy szerb és egy magyar válogatott játékos érkezett a nyári időszakban a klubhoz.

– Két minőségi játékost igazoltunk, alapvetően Bárány Csongor és Zapletán Zsombor érkezésével a német Zerbstnek is újra méltó riválisai lehetnénk, ha lenne arra lehetőség, hogy egymás ellen játszunk – mondta Karsai Ferenc klubelnök. – Ha a magyar szuperligában számíthatnék Bárányra, valamint Loncsárevity Adriánra, akkor megint csak hatalmas esélyünk lehetne a végső sikerre. Ám mivel légiósok, és idegenbe nem utazhatnak el a koronavírus miatti szabályozások révén, így azért nem egyszerű a kérdés. Ma Szentgotthárdra is nélkülük megyünk el, így viszont nem fér bele sem sérülés, sem betegség. Hiába kértünk halasztást a helyzetre való tekintettel, a versenybizottság elutasította a kérelmünket. Heten maradtunk, de ez a hét tekés, így Karsai László, Kiss Norbert, Szél Tibor, Danóczy Richárd, Zapletán, Ács Tamás és Brancsek János is rendkívül erős keretet alkot.

A bajnokságban 12 csapat szerepel, a Szolnok NB I.-be távozásával a Csákánydoroszló került a szuperliga mezőnyébe, mivel megnyert egy hármas tornát.

– Az a kérdés, milyen irányba megy el a vírushelyzet belföldi kezelése. Lesznek-e újabb szigorítások? Ez nem­csak minket érint, hanem az összes teremsportot – mondta Karsai. – A tekeszuperligában a Ferencváros például zárt kapus meccseket rendez, ám nem minden csapatnál kivitelezhető ez a kérés, és a létesítményüzemeltetők hozzáállása is kérdéses. Ennek ellenére én bízom abban, hogy nem kell félbeszakítani a bajnokságot. Nehéz most jósolni a bajnokság végkimenetelét illetően.

A találkozó előtt az ifjúságiak is pályára lépnek 12 órától, és a Szegedben bemutatkozik a Kazincbarcikáról érkező Ivanyik Richárd.

A férfitekecsapat NB I.-ben a Szegvár ma Gyulán kezdi meg a szereplését, míg a női szuperligában a Szentes holnap a Győrt fogadja.