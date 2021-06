Olasz Anna győzött Setúbalban, így megvan a kvóta a tokiói olimpiára

2:01:55.4-es idővel a szegedi Haász SZUE kiválósága, Olasz Anna nyerte meg a nyílt vízi úszók setúbali olimpiai pót­kvalifikációs versenyét, és így eldőlt: újabb szegedi sportolóért szurkolhatunk majd a tokiói olimpián.

Ezt ne hagyja ki! A DK-hoz igazolnak a szocialisták húzóemberei

A 2016-os riói ötkarikás játékok után második olimpiájára készülhet Olasz Anna. A szegedi nyílt vízi úszó az egész mezőnyt maga mögé utasítva csapott célba az élen a Portugáliában megrendezett olimpiai pótkvalifikációs versenyen, magabiztos teljesítménnyel váltotta ki a Tokióba szóló repülőjegyét a 46 fős mezőnyben.2016-ban Anasztaszja Krapivina orosz sportoló doppingvétség miatti kizárása után örülhettünk, ugyanis akkor Olasz Anna kapott szabadkártyát, így részt vehetett a Rióban rendezett olimpiai játékokon. Akkor, Brazíliában a Haász SZUE úszója a 14. helyen zárt a nyílt vízi 10 kilométeres távon. Szép emlék, amit senki nem vehet el tőle, csakúgy, mint a szombati, Setúbalban aratott győzelmét, amellyel biztossá vált: 2016 után 2021-ben is szurkolhatunk érte az ötkarikás játékokon.

Hullámzó vízben kezdődött meg a verseny, amelyben sokáig a kanadai Kate Sanderson vezetett. A kiváló hajráiról is híres, végig az élbolyban úszó Olasz Anna körülbelül másfél kilométerrel a 10 000 méter vége előtt ritmust váltott, maga mögött hagyta az egész mezőnyt, és végül impozáns, kettő és fél másodperces különbséggel csapott elsőként a célba. Anna győzelmével biztossá vált, hogy a férfiak mezőnyében korábban kvótát szerzett Rasovszky Kristóf mellett a hölgyek között is szoríthatunk magyar versenyzőért Tokióban a Haász SZUE klasszisának személyében.

– Köszönöm a családomnak, Gellért Gábornak, Táczi Zsoltnak, a Haász Szegedi Úszó Egyletnek, és mindenkinek, aki az elmúlt években támogatott! Volt időszak, amikor abba akartam hagyni az úszást, de olyan emberek állnak mögöttem, akikkel sikerült túljutni a hullámvölgyeken – kezdte a Szegedi Úszó Egylet közösségi oldalán található nyilatkozatában Olasz Anna.

– Az Európa-bajnokság után az ezüstérem ellenére is izgultam, múlt héten idegesebb voltam, de amikor utaztunk, már nyugodtan készültem, ahogy edzőm, Gege is, és ez is sokat segített. Valahogy úgy éreztem: minden klappolni fog. Így is lett, és a végén ötször is a célba csaptam, ki akartam élvezni a pillanatot. Még nem teljesen fogtam fel, hogy mit értem el, de rengeteg gratuláló üzenetet kapok, amelyek tudatosítják bennem: ott leszek az olimpián – foglalta össze érzéseit a verseny után a friss kvótás sportoló egyesületének, a szegedi Haász SZUE-nak.