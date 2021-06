Óriási eredmény a franciák elleni döntetlen, fantasztikus hangulat a telt házas puskásban

Fantasztikus eredményt ért el szombaton a magyar labdarúgó válogatott, amely a Puskás Arénában 1-1-es döntetlent játszott a regnáló világbajnok franciákkal. A szurkolók nem akarták elhagyni a stadiont a lefújás után.

Ezt ne hagyja ki! A DK-hoz igazolnak a szocialisták húzóemberei

Aki ott volt, soha nem felejti a Franciaország elleni Európa-bajnoki csoportmeccset. E sorok íróinak megadatott, hogy a helyszínen szorítson Marco Rossi csapatának sikeréért, majd hogy percekig próbálja felfogni, mi is a helyzet a félidőben, hiszen Fiola Attila góljával vezettünk – a világbajnok franciák ellen. Minderre persze nem volt sok idő, hiszen a szünetben a büfé és a mosdók előtt is fiesztahangulat volt, zúgtak a rigmusok, mindenki énekelt és ünnepelt, majd igyekezett vissza, nehogy lemaradjon a folytatásról.Kicsit visszaugorva a kezdés elé, le a kalappal a szervezők előtt, zökkenőmentes volt a karszalagátvétel és a beléptetés is, pillanatok alatt máris bejutott az ember a Puskás Arénába. Ha valaki nem járt még arra, nem lehetett eltéveszteni, merre van: amerre ellátott az ember, csak meggypirosban sétáló embereket látott.

Ami a pályán történt, azt pedig nagyon nehéz volt ott és akkor elhinni. A francia válogatottnak ugyan akadtak lehetőségei, Gulácsi ismét remekül védett, a magyarokat végig buzdító, ezeknél a szituációknál azonban elhallgató szurkolók csendje, majd fellélegzése elképesztő hangulatot teremtett.

Nagyon szervezetten játszott a magyar csapat, ennek pedig a szünet előtt meglett a gyümölcse: Fiola a felfutása után úgy vette át a labdát, hogy Varane és Pavard sem érte utol, majd Lloris kapujának rövid sarkába gurított. Eksztázis, minden fokon!

Az idő elteltével ez csak fokozódott, minden jó megmozdulást, egy szerelést, egy passzt nagy tapssal jutalmazott a közönség. Amikor pedig az ellenfél kapujához közelítettünk, egy emberként pattant talpra mindenki. Griezmann egyenlítésénél kettős érzések kavarogtak a drukkerekben. Bosszankodtak, hiszen mégis nálunk volt az előny, másrészről viszont a realitás talaján maradva várható volt, hogy a francia csapat minden apró momentumot igyekszik majd kihasználni. Ilyen volt az a szabadrúgás is, ahol mindenki előre ment, Nagy Ádám pedig nem tudta elfejelni Hugo Lloris kirúgását.

Mindettől függetlenül is egy csodálatos döntetlen, amit a magyar válogatott kiharcolt Franciaország ellen, majd kezdődhetett egy újabb éjjel, ami nehezen akart véget érni. A Himnusz közös eléneklése a lefújás után megható pillanat volt, majd hosszú ideig még a stadionban ünnepelték a válogatottat a drukkerek. Ami történt a Puskásban, ahhoz nem véletlenül gratuláltak a francia drukkerek, akik ha kissé szomorkásan is hagyták el a stadiont, sportszerűen elismerték, a magyarok ezen a délutánon óriásit játszottak.

A Bárka teraszán is nagy volt az öröm a szombati meccsen. A világbajnok elleni döntetlent ünnepelték a magyar szurkolók.

Fotó: frank yvette

Magyarország–Franciaország 1-1 (1-0)

Labdarúgó Eb, F csoport, 2. forduló.

Budapest, Puskás Aréna, 55 998 néző. Vezette: M. Oliver (angol).

Magyarország: Gulácsi – Botka, Orbán, Szalai A. – Nego, Nagy Á., Kleinheisler (Lovrencsics G., 84.), Schäfer (Cseri, 75.), Fiola – Szalai Á. (Nikolics, 26.), Sallai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Franciaország: Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Digne – Pogba (Tolisso, 76.), Kanté, Rabiot (O. Dembélé, 57.; Lemar, 87.) – Benzema (Giroud, 76.), Griezmann, Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

Gólszerzők: Fiola (45+2.), ill. Griezmann (66.).

Sárga lap: Botka (52.), ill. Pavard (10.).