Ötven érmet nyertek

Kajak-kenu, szolnok. Pontosan ötven érmet szereztek az NKM Szeged VE versenyzői a Szolnokon rendezett serdülő, ifjúsági és U23-as kajak-kenu országos bajnokságon. A klub tehetségei összesen 15 arany-, 24 ezüst- és 11 bronzérmet nyertek. A szegediek közül a lányoknál Kiss Ágnes volt a legeredményesebb, Kása Péter és Kása Ferenc tanítványa négy számban is magyar bajnok lett. A fiúknál Molnár Csanád és Gyányi Levente is három-három aranyérmet gyűjtött, de Csanád még egy ezüstérmet is szerzett. Mindkét kenus Boldizsár Gáspár tanítványa.

Az NKM Szeged versenyzőinek eredményei, aranyérmesek: Kiss Ágnes (C1, serdülő U15, 200, 500 és U15–16m 2000 m), Kiss Á., Kiszely Petra (C2, serdülő U15–U16, 500 m), Molnár Csanád (C1, serdülő U16, 2000 m), Gyányi Levente, Molnár Cs. (C2, serdülő U16, 500 és 1000 m), Gyányi L., Szilágyi Balázs (C2, serdülő U16, 2000 m), Dobronoky Zalán (K1, serdülő U15, 200 m), Slihoczki Ádám (Dunaferr), Kocsis Ádám (C2, U23, 1000 m), Tóth Bálint, Indre Szabolcs, Molnár Bence (K1, ifjúsági U17–U18, 3×200 m váltó), Csanki Imre, Megyesi Botond, Vugernicsek Tamás (C1, vegyes ifjúsági U17–U18, 3×200 m váltó), Ujvári Viktória, Veres Dóra, Juhász Laura (K1, ifjúsági U17–U18, 3×200 m váltó), Sléber Patrik, Molnár Dániel, Szarka Krisztián (C1, serdülő U15–U16, 3×200 m váltó), Kardos Levente, Fülöp Levente, Indre Sz., Tóth B. (K4, ifjúsági U17–U18, 500 m).

Ezüstérmesek: Dunai Rajmund, Balogh Máté, Szikula Örs (K1, serdülő U15–U16, 3×200 m váltó), Laczó Dániel (C1, U23, 4000 m), Papp László (C1, ifjúsági U17–U18, 4000 m), Szabó Annabella (C1, ifjúsági

U18, 4000 m), Dobronoky Z. (K1,

serdülő U15, 2000 m), Ozsgyáni Bence (K1, serdülő U16, 500 és 1000 m), Kálmán Brenda, Erős Kinga

(utóbbi Borsodi Örökmozgó, C2, ifjúsági U18, 500 m), Kiszely P. (C1, serdülő U15, 200 és 500 m), Slihoczki Á., Kocsis Á. (C2, U23 500 m), Molnár Cse., Molnár Rebeka (utóbbi MTK, C2, U23, 200 és 500 m),

Uhrin Dávid (Lágymányos), Szilágyi B. (C2, serdülő U16, 500 m), Tamás Lilla (Győr), Veres D. (K2, ifjúsági U17, 500 m), Papp L., Csanki M. (C2, ifjúsági U17, 500 m), Molnár Csa.

(C1, serdülő U16, 1000 m), Szendy Márk (K1, U23, 1000 m), Árok Do­rottya, Verbőczi Eszter (K2, U23, 1000 m), Papp L., Csanki M. (C2, ifjúsági U17, 1000 m), Csorba Zsófia (C1, ifjúsági U18, 200 m), Zs. Somló Dániel, Megyesi B. (C2, ifjúsági U17–U18, 200 m), Seres Fanni (UTE), Csorba Zs. (C2, ifjúsági U17, 200 m), Erős K., Kálmán B. (C, ifjúsági U18, 200 m).

Bronzérmesek: Pap Máté, Révész Péter, Kardos L. (K1, ifjúsági U17–U18, 3×200 m váltó), Ozsgyáni B.,

Kupecz Kristóf (K2, serdülő U16,

500 és 2000 m), Kálmán B. (C1,

ifjúsági U18, 500 m), Zombori Dominik (C1, U23, 500 m), Molnár Cse. (C1, U23, 500 és 1000 m), Szarka Krisztián (C1, serdülő U15, 500 m), Molnár Cse., Kiszely Zs.

(C2, U23, 1000 m), Árok D., Verbőczi E. (K2, U23, 200 m), Juhász L., Ujvári V. (K2, ifjúsági U17–U18, 200 m).