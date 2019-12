Sikerült szépíteni a mérlegen a Vidux-Szegedi RSE-nek

A Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapata nyolc év után képviseli a várost az NB I-ben, és a kezdeti nehézségek után szép mérleggel zárta az őszi szezont.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

A nyár egyik örömhíre volt idén, hogy nyolc esztendő után a Vidux-Szegedi RSE visszatér az élvonalba, ismét a férfi röplabda NB I-ben képviseli a várost. A játékosok munka és egyetemi tanulmányok mellett érték el a feljutást a legjobbak közé, így már önmagában a bajnoki szereplés kiharcolása is nagy dolog volt az egyesülettől. Mivel a keret nagy részének még nem volt tapasztalata ilyen magas szinten, szükség volt egy rutinos trénerre, aki a debütáló szezonban el tudja érni a bennmaradást. Éppen ezért nem volt meglepő, hogy a választás Nusser Elemérre esett, aki a legutóbbi NB I-es időszakban is a csapat vezetőedzője volt.

– Látszott a srácokon, hogy a lelkesedéssel és a bizonyítási vággyal nem lesz gond, néha kicsit már vissza is kellett őket fogni az edzéseken – mondta még ősszel a mester.

A tanulópénzt minden formában megfizette a Szeged: jöttek vállalható vereségek, volt két kellemetlen emlék, és akadt három sikerélmény. A szezon a Kazincbarcika elleni derbikkel indult – a bajnokságban és a kupában egymás után négyszer találkoztak a felek –, ezeken a találkozókon a jelenlegi listavezetőtől rengeteget lehetett tanulni. Ezután jött a legfájóbb vereség, hiszen Sümegre reális esélyekkel utaztak a Tisza-partiak, mégis si­­ma vereséget szenvedtek.

– Ez volt a legnagyobb tanulópénz, itt érezték át a srácok igazán, hogy bármilyenek is a körülmények, alkalmazkodni kell. Nem szabad panaszkod­­ni, ez saját magukat őröli fel mentálisan. Szettlabdákat is kihagytunk ezen a találkozón – számolt be Nusser.

Ez a pofon jó hatással volt a csapatra: biztató helytállások után a Pécs elleni hazai derbin összejött az első győzelem. Később idegenben is legyőzte legfőbb riválisát a Vidux-Szegedi RSE, majd az év zárásaként a magyar utánpótlás-válogatottal szemben is nyert. A Sümegtől ugyan otthon is kikapott az SZRSE, de így is büszke lehet.

– Az idei mérlegünk így tényleg szebb lett, de abban biztosak lehetünk: tavasszal sokkal jobb játék kell ahhoz, hogy újabb fontos győzelmeket arassunk! – hangsúlyozta Nusser Elemér.