Sima lett a vége

A tisztes helytállás megvolt, de vereséggel búcsúztathatja az évet a Vidux-Szegedi RSE, amely a listavezető KISTEXT otthonában kapott ki 3:0-ra a férfi röplabda NB I. 14. fordulójában.

A Tisza-partiak sérülés miatt nem számíthattak két kulcsjátékosukra, Nacsa Gábor és Csányi Dániel hiánya érződött a pályán.

A házigazda otthonában eddig mindössze két csapat volt képes szettet rabolni, Nusser Elemér tanítványai pedig nagy lendülettel kezdtek, úgy tűnt, hogy esélyük nyílik csatlakozni a rövid névsorhoz. A kezdeti lendületet azonban hamar felváltotta a papírforma, a rendkívül erős kerettel rendelkező KISTEXT végül simán megnyerte a találkozót.

Eredmény: Férfi röplabda NB I., 14. forduló: KISTEXT–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (12, 15, 18).

Nusser Elemér: – Korrekt eredmény született, tekintve hogy pontjaink igen komoly százaléka hiányzott a pályáról Nacsa Gábor és Csányi Dániel sérülése miatt. Velük kozmetikázhattuk volna az eredményt, de a pontszerzés nem lett volna reális. A januári és februári mérkőzéseink sokkal fontosabbak lesznek, addig rendezhetjük a sorokat, és egy kicsit pihenhetünk is. A szurkolóknak ezúton is köszönjük a biztatást, a járvány kitörése óta ugyan nem lehettek ott a meccseken, de más módon így is éreztük a támogatásukat, ami sokat jelentett ebben a nehéz esztendőben. Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!