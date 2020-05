Hosszú idő után újra a röplabdázóktól volt hangos a Lila iskola tornaterme, ugyanis a Szegedi Röplabda Sportegyesület szigorú szabályok betartása mellett újrakezdte az edzéseket. Az SZRSE vezetéseúgy döntött: az Országos Sportegészségügyi Intézet ajánlásait tartja mérvadónak.

– A visszajelzéseket összegezve arra jutottunk, hogy az U11-es és U13-as leány csapatunk mellett más együttesek összevonva, kisebb létszámokban újrakezdhetik a tréningeket. Nem mindenki tudja vagy meri vállalni az edzések látogatását, amit abszolút megértünk. A szülőkkel közösen alakítottunk ki olyan beosztást, amely révén heti két edzést tartva egyszerre két csoport lehet a Lila iskola tornatermében – árulta el Dávid Tibor, ügyvezető-elnökhelyettes.

Az egyesület szigorú szabályokat alkotott, emiatt a szülők nem látogathatják az edzések helyszínét, a gyerekeknek pedig amennyire csak megoldható, tartaniuk kell egymástól a másfél méteres távolságot. Utóbbi intézkedés miatt ebben az időszakban csak egyéni képzésekre van lehetőség, csapatjátékra nem, a feladatokat pedig mindenkinek saját eszközzel kell végeznie, amelyeket rendszeresen fertőtleníteni kell, egy speciális szőnyeggel pedig a cipőket is lehet fertőtleníteni.

– Szerencsére több olyan szabály is van, amelyekhez az edzések korábbi gyakorlata mellett könnyen alkalmazkodnak a gyerekek, ezt az első tréning alkalmával is éreztük, nem volt gond. Természetes, hogy a labda elpattanhat, így olykor másfél méteren belülre kerülnek a gyerekek, de ezt a feladatok széles skálájával és ügyes beosztásával próbáljuk elkerülni, felkészültünk az új helyzetre. A gyerekek láthatóan elfogadták ezt, és rendkívül boldogok voltak, hogy újra láthatják egymást és újra a Lila iskolában röplabdázhatnak, még ha nem is teljesen úgy, mint korábban. Június közepéig lehet így edzéseket tartani, utána az lesz a legfontosabb, hogy augusztusra rendeződjenek a viszonyok, nagyon örülnénk, ha akkor már minden úgy lenne, mint a járvány előtt – jegyezte meg Dávid Tibor.