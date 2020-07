Több edzőmeccset is játszottak a megyében

Ezt a hétvégét is a gyakorlásra használták a me­­gyei labdarúgócsapatok, közülük a két NB III.-as együttes, az SZVSE és a Hódmezővásárhelyi FC egyaránt főpróbát tartott.

A szegediek azzal az Algyővel játszottak, amely pénteken is pályára lépett: Podonyi Norbert együttese két gólgazdag meccset játszott 24 órán belül. Az SZVSE végül négy különbö­­ző gólszerzővel győzelemmel melegített a bajnokságra. A HFC is megyei I. osztályú csapat ellen játszott utoljára a tét­­meccseket megelőzően, a Békéscsaba II. ellen döntetlen lett a vége.

A Makó két duplázójának kö­szönhetően győzte le a Tiszaszigetet: a vendégeknél betalált az SZVSE-től igazolt Szilágyi Norbert is.

Megyén túli ellenféllel találkozott a Mórahalom, amely le is győzte a Kiskunhalast, a Székkutas viszont egy hajrában kapott gól miatt maradt alul a békéscsabai Jaminával szemben. A Szentes négyet lőtt a Csanyteleknek, a Kiskundorozsma pedig az FK Szeged ellen tudott nyerni – míg az UTC–Makó II. meccs nem ért véget.