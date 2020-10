Továbbjutott a magyar kupában az algyő

Mindössze tíz perc alatt lerendezte a továbbjutás kérdését a Levendula Hotel FKSE-Algyő női kézilabdacsapata Kunszent­miklóson a magyar kupa 2. fordulójában. 2020-ban még négy bajnoki vár az algyőiekre, legközelebb jövő szombaton a Gyomaendrődöt fogadják.

Farkas József: – Pár játékosom pihenőt kapott, az elmúlt egy hétben öt különböző talajon kellett edzenünk és játszanunk, ez nagyon megterhelő. Voltak akik még több lehetőséghez jutottak, ezzel szépen éltek, odatették ma­­gukat maximálisan. Kipróbáltunk új dolgokat, gyakoroltunk új formációkat. Remekül kezdtük a mérkőzést, a 11. percben már 12–1-re tudtunk vezetni, így visszább tudtunk venni a tempóból. Az elmúlt hónapokban rengeteget dolgoztunk, hogy így, hibátlanul álljunk a bajnokságban is, rendkívül elégedett vagyok a lányok teljesítményével, mentalitásával. Most jön egy kicsit nagyobb regenerálódási időszak, hiszen ez­­után is kemény munka vár ránk. Örülök a továbbjutásnak.