Több játékosa is alulteljesített önmagához képest, így a Metalcom Szentes férfi-vízilabdacsapata végig szaladt az eredmény után az OB I B csoportjának 12. fordulójában a Vasas ellen, végül 8-6-os vereséget szenvedett.

Az utóbbi hazai mérkőzésekhez hasonlóan ismét népes szurkolótábor látogatott ki a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodába. Nagy volt a tét, hiszen egy esetleges győzelemmel a felsőházi rájátszás kapujához érhetett volna a Szentes. Bár vereséget szenvedett, így is reális esélye van még a nyolc közé jutásra a Kurca-parti együttesnek.

A korábbi szegedi játékosnak, Török Bélának is köszönhetően villámrajtot vett Szentesen a Vasas. Bár a felsőházra az angyalföldieknek már matematikailag sincs esélyük, egyértelműsítették, hogy a három pontért érkeztek, amelyet utoljára 2016. október 5-én sikerült elvinniük a Metalcom otthonából.

Az első negyedet követően 3-1-re vezettek a vendégek, majd a nagyszünetre 5-2-es Vasas-előnnyel mehettek a csapatok. A harmadik negyed elején 6-4-re zárkózott fel Ivan Basara góljával a Szentes, de ennél közelebb már nem sikerült, ugyanis a fővárosiak 8-4-nél újra megnyugodhattak.

Az utolsó negyedben kimaradt vendégek ötméteresével és Somogyi góljával kozmetikázta az eredményt a Metalcom Szentes, amely legközelebb jövő szerdán 19.30-kor Kaposváron játszik bajnokit.

Pellei Csaba: – Ezt a meccset most támadásban buktuk el. Meccsek óta jól játszottunk, de most több pólósunknak sem ment a játék, ilyen eddig nem volt a szezonban, hogy négy-öt meghatározó emberünk nem megy. Ezt a csapatunk nem bírta el. A célkitűzésünket már teljesítettük, hiszen ebben a nagyon erős csoportban 10-12 pontot akartunk gyűjteni legalább, most 13 van. Megcsillant a remény a felsőházra, ha a másik csoportban nem történik csoda, akkor a hátralevő két meccsünk megnyerésével bejuthatunk. Ezt a terhet el kell bírnunk, a Vasas ellen viszont nem sikerült a szépszámú szurkolótáborunk előtt.

Metalcom Szentes–Vasas 6-8 (1-3, 1-2, 2-2, 2-2)

Férfivízilabda OB I, B csoport, 12. forduló. Szentes, 200 néző.

Szentes: Meixner – Kókai, Nagy M. 2, Basara 2, Hegedűs B., Somogyi 1, Kriszoszpatisz. Csere: Mátyók, PELLEI K. 1, Vörös, Bozó, Gergelyfi, Pellei F. Vezetőedző: Pellei Csaba.

Vasas: Korom – TÖRÖK 3, Bóbis B. 1, SÉLLEY RAUSCHER 2, Hegedűs G., SIMON 1, TAKÁCS 1. Csere: Miklós, Bencz, Kiss B., Nikics, Trombitás. Vezetőedző: Bóbis Máté.

Gól – emberelőnyből: 11/3, ill. 10/4. Ötméteresből: –, ill. 1/0.

Kipontozódott: Sélley Rauscher.