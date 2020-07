Látványos felvonulással kötötték össze a szegedi evezés fennállásának 150. évét, valamint a július 30-án kezdődő országos bajnokságot ma a Klauzál téren: az eseményen minden egyesület képviseltette magát, ma pedig már a versenyeké a főszerep.

Lapátokkal vonultak át a Dugonics térről a Kárász utcán át a Klauzál térre a Maty-éren esedékes evezős országos bajnokság résztvevői július 29-én: a résztvevők a szegedi evezés 150. születésnapját ünnepelték ebben a formában, az esemény pedig egyben egyfajta megnyitóként is funkcionált a holnap kezdődő ob-t illetően.

A hazai evezés országos megmérettetése az egyik legrégebbi verseny, amelyet megrendeznek, holnaptól vasárnapig a 121. magyar bajnokságot rendezik meg a Maty-éri pályán. Csongrád-Csanád megyéből a Szegedi Vízisport Egyesület, valamint a Csongrádi Vízügyi Sport Egyesület versenyez.

Szierer János szövetségi kapitány az esemény előtt elmondta, az ob-nak a válogatottak szempontjából nincs tétje, ők azon kizárólag a klubjukért és a saját presztízsük, önbizalmuk megóvásáért küzdenek. A válogatottaknak a két hét múlva esedékes Eb-válogatón kell majd a legjobbnak lenniük.

– Mivel időben közel vagyunk ahhoz a megmérettetéshez, a válogatottaknak fő versenyszámukban illik nyerniük az ob-n. Különösen azoknak, akik egyébként is a hazai mezőny előtt járnak – tette hozzá a szakember.

Az országos versenyre rekordszámú, összesen 1258 nevezés érkezett, 3380 beülővel. Az ob-n mind a négy napon rendeznek döntőket, a felnőtteknél ezúttal is 23 számban hirdetnek győztest. A legtöbb nevezés – 15-15 – férfi egypárban és női kettesben érkezett, de a férfi nyolcasoknál is 12 egység jelezte részvételét. Az ob-n a hagyományoknak megfelelően ezúttal is lesznek egyetemi, amatőr, valamint túraversenyek.

Július 30-án 8.30-kor a kétpárevezősök előfutamával kezdődik a nap, itt Szabó Blanka Napsugár-Boldogh Lilla páros érintett a Szegedi Vízisport Egyesülettől, míg a Csongrádi Vízügyi Sport Egyesülettől Mucsi Boglárka és Györgyi Stella száll vízre ugyanebben a számban és futamban.

A július 30-ai program: 8.30: előfutamok (utolsó: 11.45), 11.50: középfutamok (utolsó: 12.25), 14 órától döntők (utolsó: 18.42)