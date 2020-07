Vállalják az NB III-as szereplést, a keretet kell megerősíteniük

Végre eldőlt a Hódmezővásárhelyi FC sorsa: a csapat előtt ugyanis egészen tegnapig lebegett, hogy melyik osztályban indulhat a következő szezonban, azonban megérkezett az MLSZ felkérése, amelyre a klub is igennel felelt. Újra az NB III-ban tehát a HFC, viszont sok idejük nem maradt a csapat megerősítésére.

Egészen tegnapig nagy volt a bizonytalanság a Hódmezővásárhelyi FC-nél: az előző, csonka bajnokságban második helyen végzett csapat ugyanis az NB III létszámbővítése miatt jó eséllyel pályázott arra, hogy felkérést kapjon az indulásra. Három héttel a bajnoki rajt előtt aztán meg is érkezett ez a felkérés, a klub pedig el is fogadta azt, így egy szezon elteltével vissza is tér a harmadosztály mezőnyébe.

– Az elnökség is felkért, hogy készítsem fel a csapatot az NB III-ra. Kevésnek tűnik a rendel­kezésre álló időnk, hiszen há­­rom hét múlva már bajnokit játszunk. Erősítenünk kell, de továbbra is a vásárhelyi, vagy helyi kötődésű labdarúgókban gondolkoznunk. A létszám miatt mindenképp szükséges igazolnunk, hiszen ennyi emberrel, mint amennyi most rendelkezésre áll, képtelenség lejátszani a tervek szerint augusztusban ránk váró hat mérkőzést – mondta lapunknak Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője.

A Vásárhelynek, valamint az osztály másik megyei újoncának, az SZVSE-nek sem lesz könnyű dolga, hiszen a jelenlegi versenykiírás szerint úgy tűnik, ha valóban húsz csapattal rajtol el a bajnokság, akkor a 14. helyen kellene végezni a biztos bennmaradáshoz.

– A kiírás szerint öt-hat csapatot kellene magunk mögé utasítani a bennmaradáshoz. Annyiból szerencsés a helyzetünk, hogy edzésben voltunk, a srácok mellett én is élveztem, hogy végre foci van.

Néhány edzéssel a hátunk mögött jó eredményt értünk el a szintén NB III-as BVSC ellen a 0–0-s döntetlennel, de ebből semmit nem szabad levonnunk, hiszen egy felkészülési mérkőzésről beszélünk. Mi csak most tudtuk meg, melyik osztályban in­dulunk, így a többi csapathoz képest hátrányban vagyunk a keret kialakítását illetően. Nem lesz idő próbajátékosok tesztelgetésére, vannak persze nevek a fejemben, de nem várható nagy átalakulás – tette hozzá a HFC edzője. A 18 éves, ballábas belső védő, Ugrai Bendegúz ér­­kezése viszont már biztos: a vásárhelyi nevelésű játékos a Kecskemét akadémiájáról és egy térdsérülésből térhet vissza, korábban a Vasas akadémiáján is pallérozódott.

Szűcs Róbert számára szakmailag is érdekes kihívás lehet, hogy ilyen előjelek után sikerüljön bent tartania csapatát.

– Játékosként is mindig ez jutott. Sima évem nem volt, és edzőként is ugyanezt járom. Csongrádon levonták a pontokat, és nem nyertük meg a bajnokságot, mikor az NB III-ban voltam, átszervezés miatt sok csapat esett ki, most jött a vírus. Ideális évem nagyon kevés volt, így bízom benne, hogy a következő az lesz. Decemberig több mint húsz meccset játszunk, ehhez bővebb keret kell, és az, hogy elkerüljenek a sérülések. Nem lesz ismeretlen az NB III a csapat legtöbbjének, de ez a feszített ritmus érdekes lehet. Bízom a játékosaimban – fejtette ki.

A járványhelyzetre való te­­kintettel úgy tűnik, hogy a csapat a hazai meccseit valóban Hódmezővásárhelyen játszhatja. Bár az MLSZ arról rendelkezik, hogy az NB III-as csapatok létesítményeinek fe­dett lelátóval kell rendelkezniük, várhatóan ettől most eltekint a szövetség. Ebben bíz­­nak a HFC-nél is, hiszen a ha­­zai közönség sokat segíthet majd a kék-sárgáknak abban, hogy elérjék céljukat, és megragadjanak a harmadosztály mezőnyében.