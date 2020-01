Vereséggel zárt a Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Jobban kezdett Joao Janeiro együttese, amelyben betalált az új szerzemény, Kuti Krisztián, így az első negyedóra végén előnyben voltak a kék-feketék. Ezt a szünetig őrizték is, a második játékrészben azonban előbb két perc alatt fordított, majd az utolsó tíz percben még kétszer betalált a Meppen, így végül 4-1-re győzött.

