Zubai Szabolcs: járt nekem az a bajnoki aranyérem

Rágódott rajta, végül a visszavonulás mellett döntött 36 esztendősen Zubai Szabolcs, aki tíz éven át erősítette a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatát. Igazi közönségkedvenc volt, immár pedig édesapa, hiszen megszületett kislánya, Zara.

– Jól hallottam, hogy éppen nagy házfelújításban van?

– Igen, remek alkalom erre ez az otthon maradós időszak, eb­­ben a 9-10 hétben olyan dolgokra is jutott időm, amelyekre egyébként nem. Rendbe tettem a kertet, most éppen bent csiszolok.

– Május 5-én megszületett kislánya, Zara. Beleszokott már az apaszerepbe?

– Igen, elég jól megy most már. Picit furán hangozhat, de könnyebbség, hogy már nem kettő-, hanem háromóránként van etetés, így kicsit több idő jut a pihenésre is.

– Kedden bejelentette, hogy felhagy aktív sportolói pá­­lyafutásával. Mióta ért ön­­ben ez a döntés?

– Ez nem egy hirtelen meghozott döntés, régóta rágódtam rajta. Egy fenékkel néha egy lovat is nehéz megülni, nemhogy többet. A szerelmem Bu­­dapesten vezet könyvelőirodát, én Orosházára jártam edzésre mindennap. A délutánjaim men­­tek úgymond a kukába, 15 órakor elindultam, 21 órára értem haza. Amennyiben hétvégén idegenben játszottunk, akkor kis túlzással ez is kuka volt a család szempontjából, hiszen ekkor nagyon kevés idő jutott rájuk. Ugyanakkor a társaság és az élmények elképesztően hiányoznak majd. Min­­denkinek áldozatot kellett hozni, a párom most ingázik sze­­gedi otthonunkból, bár ugye kevesebbszer a baba mi­­att, míg én a visszavonulás mellett döntöttem.

– Nehéz döntés volt?

– Mindenki tudja, hogy aminek van kezdete, annak van vége is. Le kell zárni, ami el­képesztően nehéz. Ezt már meg­­léptem a válogatottnál, ez most ugyanaz. Természetesen marad egy űr bennem, hiszen több mint húsz évet nem lehet csak úgy lezárni. A meccsek okozta adrenalin, a győzelmek utáni ünneplések pótolhatatlanok, de most már egy nyugodtabb élet vár rám. Szép és jó volt, kihoztam a játékos-pályafutásomból a maximumot.

– El tudja képzelni az életét tartósan labda nélkül?

– Az utazások már nem hiányoznak, ahogy a napi szintű ingázás Orosházára sem. Ugyan­­akkor a társaság és az él­­mények elképesztően hiányoznak majd.

– Magyar bajnoki cím, EHF-­kupa-győzelem, 211 mér­­kő­zés a válogatottban, 2012-ben pedig olimpiai negyedik hely Londonban. Van rangsor ezek között?

– Ezek közül ami rögtön eszembe jut, az a válogatott. Amikor a nemzetet képviselheted, benne vagy a szűk elitben, az csodálatos érzés, akármelyik sportágról is legyen szó.

– Tízéves szegedi pályafutására az utolsó pillanatban a korona is felkerült, magasba emelhette a bajnoki trófeát, amelynek éppen tegnap volt a kétéves évfordulója. Mi jut eszébe erről a napról?

– Hatalmas öröm, valamint az, hogy járt nekem az a bajnoki cím a tízéves szolgálatai­mért a klubban. Abszolút a ma­­­gaménak érzem ezt az arany­­érmet, hiába nem léptem pályára a bajnoki döntő egyik mérkőzésén sem.