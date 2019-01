Hibátlan maradt a Tisza SE - A férfi- és a női csapat is remekelt szombaton

Hibátlan férfiak. A Vidux Tisza Squash SE remekelt. Fotó: Tisza SE

Az utolsó meccsen a Sebők Benedekkel, Hoffmann Péterrel, Vas Mátéval, Vas Mártonnal és Takács Bencével felálló házigazda Vidux Tisza Squash SE ellenfele a bajnokságban addig szintén százszázalékos mérleggel álló Viktor-BLE csapata volt. Fallabdában elég ritka, hogy csak az összes szerzett pont dönt, itt azonban ez a forgatókönyv vált valóra: 2–2 és 6:6-os szettállás után a szegediek jöttek ki jobban a számolgatásból, így 108–105-re legyőzték ellenfelüket.Mivel a Tisza SE a nap másik két mérkőzésén a Marostő SE és a Gekko SE ellen is 4–0-ra diadalmaskodott, jelenleg hat sikerrel, veretlenül vezeti a bajnokságot, így várhatja az utolsó fordulót és a még hátralévő három mérkőzést. Könnyű dolguk továbbra sem lesz, de immár reális esélyük van a bajnoki cím megszerzésére.A szintén szegedi Marostő SE Takács Benedek, Kohlrusz Balázs, Maróti László, Bognár Koppány összeállításban szerepelt: a Tisza SE mellett a Gekko ellen is alulmaradtak, a Sportelit SE ellen viszont – játék nélkül – megszerezték a győzelmet. A Marostő SE a harmadosztályban is indult, ott minden meccsét megnyerte.A nők OB I-es bajnokságában most rajtolt el a szezon, és a Vidux Tisza Squash SE címvédőhöz méltón mind a négy találkozóját megnyerte, annak ellenére, hogy Laskai Vanda sérülés miatt hiányzott. A Csókási Gabriella, Hajnal Helga, Takács Kata trió a Top Challenge, a BSA, az Egri Csillagok és a Budaörsi Labda Egylet ellen is győzött, így veretlenül várja a szegedi Squash Club Szabadidőközpontban március 30-án sorra kerülő második, egyben utolsó kört.A nőknél a Marostő SE nem indított csapatot, a náluk szereplő Szűcs Liza és Harmath Eszter azonban a tatabányai együttes tagjaként szintén minden egyéni meccsét megnyerte.Fallabda OB I, a szegedi csapatok eredményei, férfiak: Vidux Tisza Squash SE–Marostő SE 4–0, Vidux Tisza Squash SE–Gekko SE 4–0, Viktor-BLE– Vidux Tisza Squash SE 2–2 (6:6, 105–108), Gekko SE–Marostő SE 4–0, Marostő SE–Sportelit SE 4–0, nők: Vidux Tisza Squash SE–Top Challenge 2–1, Vidux Tisza Squash SE–BSA 3–0, Vidux Tisza Squash SE–Egri Csillagok 3–0, Vidux Tisza Squash SE–Budaörsi Labda Egylet 3–0.