Így várják a mi fiaink az NB I-es rajtot (4. rész): Nehéz időszakon van túl Forgács Dávid és Batik Bence

A 19. forduló programja



Szombat, 14.00: MTK–Paks. 17.00: Debrecen–Újpest (M4 Sport), Mol Vidi FC–Puskás Akadémia, Diósgyőr–Mezőkövesd, Haladás–Kisvárda. 19.30: Ferencváros–Honvéd (M4 Sport).

Forgács (fent) és Batik (lent, jobbszélen) kedvezőbb tavaszban bízik.

– A törökországi edzőmeccseken már játszottam, de még mindig nem az igazi a lábam – kezdte Forgács Dávid, a Diósgyőr játékosa, aki szeptemberben játszott bajnokit, majd az idény hátralévő részét egy combizomszakadás miatt kénytelen volt kihagyni. – Talán ez pályafutásom legnehezebb idő- szaka, mert nem lehetett pontosan tudni, hogy mikor térhetek vissza. Napi kapcsolatban vagyok Fernando Fernadez veze- tőedzővel, a szakmai stáb is azt emelte ki, hogy nagyon szeretnék, ha végre ott lehetnék a csapattal, de ők sem tudják felgyorsítani a folyamatot – tette hozzá a szegedi labdarúgó.A miskolciak labdarúgója elmondta, rosszkor jött számukra az őszi szünet, hiszen jó formában voltak, ráadásul az edzőtábor során is jól ment a játék. – Szeretnénk a tavalyinál egy nyugodtabb tavaszt. A sérülésem előtt minden meccsen játszottam, minél több időt töltenék a pályán, de a legfontosabb most az egészségem – zárta Forgács Dávid.A Budapest Honvéd jó helyzetből várhatja a bajnokság folytatását, bár az utolsó öt meccséből egyet sem tudott megnyerni.– Nem titok, az edző miatt váltottam a Fraditól, de az idő azt jelzi, jól döntöttem. Volt egy kisebb sérülésem, de a bajnokság egyik legkevesebb gólját kaptuk, sikerült megerősíteni a védelmet – kezdte Batik Bence, a Honvéd játékosa. A szegedi labdarúgó kitért rá, komoly veszélyben volt részük a Törökországból való hazaút előtt, hiszen az óriási vihar miatt közel kilenc órát kellett várniuk a reptéren.A Honvéd a Groupama Arénában nyitja a tavaszt, a szegedi játékos számára rögtön egy különleges meccset tartogat az első forduló. – Ha nyernénk, akkor ismét igen szoros lenne a tabella eleje. Csak egy meccsről van szó, de mégis nagyon sokat számíthat ez a későbbiekben – tekintett a zöld-fehérek elleni derbire. Batik Bence megjegyezte, bár nyom nélkül nem múlik el a három műtét, de nem érez fájdalmat, így komoly célt tűzött ki maga elé: szeretne bekerülni a válogatottkeretbe. – Most már amit az agyamban elgondolok, azt a testem végre is tudja hajtani, ez korábban nem mindig volt így – zárta Batik Bence.