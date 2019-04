Jön a várva várt négyes döntő: a MOL-PICK Szeged a kupáért száll harcba

A program



Magyar kupa, négyes döntő, elődöntők, szombat, 13 óra: RotaChrom Dabas–Telekom Veszprém. 15.15: Balatonfüredi KSE–MOL-PICK Szeged.



Vasárnap, 13.30: bronzmérkőzés. 16 óra: döntő.



Az összes mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

A 2019-es esztendő egyik legfontosabb hétvégéje elé néz a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, mivel holnap és vasárnap a debreceni Főnix Csarnokban immár negyedszer rendezik meg a magyar kupa négyes döntőjét.Az elmúlt évek jól bevált módszerén idén sem változtat Juan Carlos Pastor vezetőedző. Már ma délután elutazikaz együttes Debrecenbe, így szombaton 15.15-től kipihenten játszhatnak az elődöntőben a Balatonfüred ellen. Az MK négyes döntőt 2016 óta rendezik Debrecenben. A finálé résztvevője mindháromszor a Szeged és a Veszprém volt, utóbbi először büntetőpárbaj, majd időntúli hétméteres (23–22) után ünnepelhetett, míg tavaly 23–21-es vereséget szenvedett a PICK. A legutóbbi döntő veszprémi hőse az a Mirko Alilovic volt, aki holnap már a MOL-PICK Szeged kapuját őrizheti.A négyes döntő kezdete előtt a magyar online fogadóiroda leheletnyivel, de esélyesebbnek tartja a Tisza-parti csapatot a végső győzelemre. A szegedi siker csütörtök kora délután 1,75-szörös pénzt fizetett a fogadóknak, míg a Veszprém győzelme 1,85-szörös szorzót jelentett abban az időpontban. A Balatonfüred csodája 40-szeres, a Dabasé 75-szörös magasságba kúszott.Ismét népes szegedi szurkolótábor lesz majd ott Debrecenben, a vasárnapi dön- tőnapon egy szektor teljesen bekékül, mivel több mint ezer MOL-PICK Szeged-szimpatizáns váltott bérletet a hétvégére. Akik már a szombati elődöntőn is élőben szurkolnak majd Bánhidi Bencééknek, ők 17 órától a Nagyerdei Stadionban folytathatják a sportmaratont.A labdarúgó NB I 27. fordulójában a Debrecen az MTK-t fogadja.A Délmagyarország a helyszínről jelentkezik majd a férfi kézilabda magyar kupa négyes döntőjéről, a delmagyar.hu-n élő szöveges tudósítást olvashatnak a MOL-PICK mérkőzéseiről, de friss hírekért, fényképekért és videókért is érdemes lesz felkeresni a honlapot, illetve rovatunk Facebook-oldalát is.