Képriport arról, mennyire szeretik a focit Csongrád megyében

Csanytelek. Fotó: Karnok Csaba

Kiszombor. Fotó:Török János

Apátfalva. Fotó: Török János

Fotó: Frank Yvette

Vidékre utaztunk, hogy bemutassunk tehetséges utánpótláscsapatokat, megismertessünk alacsonyabb osztályban szereplő felnőttcsapatokat, olyan közösségeket, amelyek a játék szeretetéért űzik a világ legnépszerűbb játékát. Mindenhol nagy szeretettel fogadtak bennünket, várták, hogy megérkezzünk, elkészítsük a fotót, a közös videót, amelyben mindig üzentek a gyerekek. Jó érzés volt látni, hogy nagyon sok helyen micsoda fejlődésen mentek keresztül a klubok. Gyönyörűek lettek a pályák, a kiszolgáló létesítmények, egységes mezben, melegítőben feszítettek büszkén a gyerekek. A háttér egyre erősebb, amiből a későbbiekben a megye labdarúgása is profitálhat.Első képriportunkban Csanytelek Székkutas és Nagymágocs szerepel. Az említett öt községben is komoly háttérmunka folyik, a felnőttegyüttesek mellett kiemelt figyelmet szentelnek a gyerekeknek, akik partnerek, mert imádnak edzésre járni.Szakképzett edzőkkel készülnek a fiatalok a meccsekre, amelyeket mindenki nagyon vár, hiszen a játék élteti őket. Ami igazán örömteli, hogy egyre több csapatnál a fiúk mellett a lányok is főszerepet kapnak, egyre több a női csapat.