Komlón folytatja a MOL-PICK Szeged

Bánhidi (kékben) fontos játékosa a Szegednek. Fotó: Frank Yvette

Az őszi meccsen a bajnoki címvédő 39–29-re nyert. Most is elvárható a magabiztos siker, azonban az Eb-selejtezők után sohasem könnyű a visszatérés a napi feladatokhoz.A Komló idén nincs csúcsformában, nyolc bajnokijából egyetlenegyet tudott megnyerni. A Szeged az NB I-ben eddig 22 meccset játszott, 21-et megnyert, egyetlen döntetlent ért el, és már biztos, hogy az élen zárja az alapszakaszt.Hazai oldalon a szegedi szurkolók több ismerőst is köszönthetnek, így Katzirz Dávidot és Grünfelder Pétert, hiszen mindketten egykor Szegeden szerepeltek. Igazán a magyar B válogatott Sunajko Stefánnak lesz különleges a meccs, aki testvére, Filip ellen csatázhat.A Komló elleni bajnoki után a MOL-PICK Szeged legközelebb jövő csütörtökön lép pályára, méghozzá a Bajnokok Ligájában, a negyeddöntőben, az észak-macedón Vardar Szkopje otthonában. A tét nem kisebb, mint a kölni négyes döntőben való részvétel, így a holnapi bajnoki éppen az erre a meccsre való hangolódást szolgálja.Szerdán Komlóról szöveges online tudósítással jelentkezünk.1. MOL-PICK 22 21 1 0 764 – 553 432. Veszprém 21 18 0 3 720 – 503 363. Tatabánya 20 16 2 2 568 – 486 344. Csurgó 21 13 3 5 592 – 543 295. Balatonfüred 21 14 0 7 565 – 521 286. Gyöngyös 22 11 3 8 575 – 571 257. Dabas 22 8 3 11 567 – 591 198. Ferencváros 21 9 0 12 552 – 546 189. Komló 20 8 1 11 518 – 570 1710. Eger 21 5 3 13 562 – 637 1311. Budakalász 21 4 4 13 514 – 593 1212. Mezőkövesd 21 4 3 14 504 – 597 1113. Cegléd 21 5 1 15 502 – 604 1114. Vecsés 22 0 0 22 504 – 692 0