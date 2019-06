Komoly célokat tűzött ki a Foliaplast-Bordány: Jöhet a nagycsapat!

– Két hét múlva találkozunk először, ekkor már többet tudok mondani a keretünk alakulásáról. Minden csapatrészünket szeretnénk megerősíteni, hogy az acélosabb megyeegyben is bekerüljünk az első nyolc együttes közé – osztotta meg az elmúlt idényt negyedik helyen zárt bordányiak edzője, Tóth János.



A Bordány SK elnöke, Kiss-Patik Péter az erősítések szükségessége mellett komoly célokról is beszélt.



– Erősíteni szeretnénk mindamellett, hogy a keretünk egyben marad. Sosem végzett még bordányi futballcsapat a megyeegy dobogóján, így titkon, nem kimondva ezt is szeretnénk elérni. Ennél sokkal határozottabb célként fogalmaztuk meg a magyar kupa országos főtáblájára való kijutást, hogy egy nagycsapatot elhozzunk Bordányba. Persze ez sorsolásfüggő is, de ez az oka, hogy a felkészülést is hamarabb kezdjük, hogy a megyei fordulóra már néhány edzőmeccsel a lábunkban menjünk – árulta el érdeklődésünkre Kiss-Patik Péter.