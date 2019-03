Középpontban: Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője

– Mondhatjuk, hogy szeretnek Dabasra járni? A tavalyi év után idén is sikerült nyerniük vendégként.



– Ellenfelünk tizenegy meccses veretlenségi sorozatát szakítottuk meg. Játékoskoromban tizenévig nem nagyon nyertünk Dabason, mostanában jól megy ellenük. Tudtuk, hogy mit fognak játszani, felkészültünk belőlük. A dabasi közönség minket tapsolt meg a meccs végén, elismerték, hogy ezen a napon jobbak voltunk, nem szerencsével nyertünk, hanem megdolgoztunk a három pontért. Utólag nem bánom a meg nem adott gólunkat sem, bár akkor azért másképp gondoltam arra a helyzetre.



– Négy győzelem, mindegyik idegenben. Mi lehet ennek az oka? A meccset követően úgy nyilatkozott, mostanra értek csapattá.



– Az első tavaszi meccsünkön sok volt a hiányzónk, Katona György, valamint Krnács Richárd kapuba való visszatérése is sokat jelentett, Povázsai Zsolt pedig sérülten vállalta a játékot a Taksony ellen. Inkább ebben látom a valós okot, mintsem abban, hogy kevesebb nyomás lenne rajtunk idegenben.



Múlt héten minden hibánkat büntették, most nagyon keveset hibáztunk, szervezetten futballoztunk, ezt kell átültetnünk a további meccsekre is. Valóban egy olyan momentum lehet a dabasi győzelem, amely átlendít bennünket a nehézségeken.



– Most viszont fontos találkozók következnek, fogadják a sereghajtót, majd Kecskemétre utaznak, megszilárdíthatják a helyüket a középmezőnyben.



– Ha úgy játszunk, mint Dabason, akkor nem lehet gondunk a Paks II. elleni vasárnapi meccsen. Meg kell szereznünk az első győzelmünket hazai pályán, ez nem kérdés. A Kecskemét elleni meccs mindig is rangadónak számított, pozíciótól függetlenül. Biztos, hogy felszabadultabbak lesznek a játékosaim, érezhető volt, hogy egy pszichés gát átszakadt a csapatnál.