Kulcsmeccs Győrben: szívesen ismételne a Szent Mihály

A bajnokság állása



1. FTC 18 17 0 1 74 – 11 51

2. MTK 18 12 2 4 52 – 12 38

3. Diósgyőr 18 10 14 4 50 – 19 34

4. Haladás 18 8 5 5 29 – 18 29

5. Astra 18 7 4 7 25 – 28 25

6. Győr 18 4 5 9 33 – 39 17

7. Szent Mihály 18 3 0 15 10 – 66 9

8. MLE 18 1 0 17 6 – 86 3

Három meccsel az alapszakasz vége előtt nyolc pont a hátránya a hatodik helyen álló Győrrel szemben a Szent Mihálynak a JET SOL Liga női labdarúgó NB I-ben. Szombaton éppen az ETO vendégei lesznek Zimányi Kovács Anikóék, azaz kulcsmeccs vár a lányokra – hiszen már egy döntetlen is azt jelentené, hogy biztosan hetedikként zárnak, azaz következhet az osztályozó az élvonalban maradásért.– A játékosok átérzik ennek a meccsnek a jelentőségét. Utolsó leheletünkig harcolni fogunk azért, hogy minél jobb eredményt érjünk el a bajnokság végén. A győzelem reményében utazunk Győrbe, a lányok jól is dolgoznak. Úgy gondolom, van esélyünk, de a Győr is pontosan tudja, miről fog szólni ez a mérkőzés – nyilatkozta Hódi Mihály, a Szent Mihály edzője.A szegediek decemberben Szil Tünde mesterhármasával egyszer már győztek az ETO-stadionban, így nem lehet más a céljuk, mint az ismétlés.– Más csapatunk van, mint decemberben. Annak a győzelemnek az íze azonban élénken él bennünk, mert nagy erőt adott a folytatásra – mondta Hódi Mihály, aki hozzátette, a tréningeket a napokban elkezdő bosnyák kapust, Tamara Skoricot leszámítva mindenki egészséges.A Szent Mihály az utóbbi két fordulóban a két kiemelkedő együttessel, az MTK-val és a Fradival játszott. Ezen a két találkozón nem lehettek győzelmi reményei a gárdának, viszont a liga két legjobb csapatával szemben vívott mérkőzések hasznos tapasztalatot nyújthattak a hátralévő időszakra.– Ezeken a meccseken tesztelhetjük azt, hogyan tudunk nyomás alatt játszani. A Ferencváros ellen is megcsinálhattuk volna azt, hogy betoljuk a buszt a kapu elé, és akkor nem hatot, hanem hármat kapunk. Mi azonban azt akartuk, hogy a csapat próbálja a saját játékát játszani, megnéztük, komoly nyomás alatt mire képesek a lányok. Mindenképpen hasznos meccs volt a Fradi és az MTK elleni találkozó is. Elégedett voltam a zöld-fehérek ellen nyújtott teljesítménnyel, míg az MTK ellen a második félidőben kijöttek a rejtett hibáink – zárta Hódi Mihály.