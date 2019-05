Külföldi bírópáros vezeti a Szeged-Veszprém bajnoki döntőt

A magyar szövetség (MKSZ) honlapján Horváth Gabriella főtitkár szerdán emlékeztetett, hogy Nagy Lászlót az MKSZ küldöttgyűlése a közelmúltban alelnökké választotta, a jelenlegi szezonban azonban még aktív játékosként, a Veszprém jobbátlövőjeként érintett a bajnoki döntőben.



Úgy véltük, a legjobb megoldás mind a MOL-Pick Szeged és a Telekom Veszprém, mind a magyar játékvezetők és valamennyi játékos védelmében, ha ezúttal külföldi kettősök működnek közre a bajnoki döntő két találkozóján - hangsúlyozta a sportvezető.



A főtitkár hozzátette, mindezt egyeztették a két résztvevő csapattal is, a konkrét párosok kapcsán pedig tárgyalásban állnak az európai szövetséggel (EHF), hiszen kizárólag az európai kupákban vagy világversenyeken közreműködő kettősök jöhetnek szóba.



Az MKSZ kedden döntött arról, hogy jövő csütörtökön a finálé első, veszprémi mérkőzésén, illetve vasárnap a szegedi visszavágón videó információs rendszer (VIR) segíti a játékvezetőket. Erre korábban csak világversenyeken, az európai kupák végjátékában, illetve a dán bajnokságban volt példa.



"Szeretnénk ebben is lépést tartani a korral, hiszen a magyar bajnoki döntő nemzetközi összevetésben is a legmagasabb színvonalú és presztízsű párharc" - mondta Horváth Gabriella.