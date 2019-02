˝Lehetek még olimpiai érmes˝ - Oláh Bence nehéz döntés előtt áll

Oláh Bence (balra) egy éve történelmi pillanat részese volt. Fotó: MTI

– Sem álmomban, sem ébren nem ábrándozom ilyesmiről. Reálisan látom a történteket, ahogy akkor is. Az edzőim nyílt lapokkal játszottak, elmondták, hogy várhatóan csak akkor jutok szerephez, ha valami gond történik, például sérülés esetén. Nekem már az is óriási élmény volt, hogy ott lehettem, és nem csak a hangulat miatt. A férfiváltó ötödik, egyben tartalék pozíciójáért nagyon komoly verseny volt Varnyú Alex, Krueger Cole és köztem. Stresszes időszakban sikerült kiharcolnom ezt a lehetőséget, nüanszok dönthettek mellettem, önmagában ez is olyan teljesítmény volt, amire büszke vagyok. Lehetek még olimpiai érmes 2022-ben.– Alapvetően én is ezt szeretném, csak így lenne éremesélyem, de még nincs végleges döntés. A dilemma fő oka egy-egy erős pro és kontra érv. Lassan húsz éve foglalkozom a sportággal, ezért esélyt adnék magamnak egy örökre szóló siker eléréséhez, viszont a karrierem szempontjából hátrányt jelenthet, ha rögtön az elején ennyi időre kiesek az orvoslásból.– Igen, sokáig nem tudtam, hogy pontosan mit is kezdek a szakmámmal, de nemrég lehetőségem volt egy hematológiai osztályon gyakornokoskodni, és nagyon úgy tűnik, ez a nekem való terület.– A világkupákon előfordul, hogy a szoros program miatt a Liu testvérek közül valaki nem tud indulni. Az olimpián viszont kényelmesen be tudják vállalni a vegyes váltót is, ha a programba kerül. Ettől persze ez jelenthet egy pluszesélyt, ezt is szívesen megragadnám. Bármilyen számban is indulnék, erőnlétben egy-két év lemaradást kell behoznom a többiekhez képest, és mentálisan is előre kell lépnem, türelmesebben kell dolgoznom. Nyugodtan korcsolyázom, de a pályán kívül hajlamos vagyok elkenődni, ha valami nem megy. Sokat kihozhatok még a sportkarrieremből, ha ezen változtatok.