Lehetőséget kínálnak Nagymágocson, ahol 150 ember sportolását hangolja össze egy személyben a klubelnök

Tiszta udvar, rendes ház. Ez lehet a jelmondat Nagymágocson, amiért Dovics László klubelnök rengeteget is tesz. Érkezésünkkor éppen a klubhelyiség előtti területen söprögetett, de gyakorlatilag minden feladatot ő intéz. Ez nem kis erőfeszítést igényel a részéről, de a civilben asztalosként dolgozó klubelnök nélkül aligha működne Nagymágocson a futball. A mintegy háromezer fős település sportpályája egyébként festői környezetben fekszik, rengeteg fával körülvéve, ezt persze olykor néhány labda bánja. Más kérdés, hogy lennének tervek a további szépítésre, fejlesztésre, de önerő hiányában egyelőre ezek csak tervek maradnak – pedig nagyon kellene egy műfüves pálya, hiszen jelenleg az egyetlen edzésre és meccsre alkalmas pályával rendelkezik a klub.A centerpálya alaposan ki is van használva: több korosztály egyszerre edz, miközben a lányok dekázgatnak az egyik kapu mögött. Ennek következtében nincs is a legjobb állapotban a mágocsi pálya, ezt tudják a helyiek is. Könnyen kis ékszerdobozt lehetne varázsolni a mágocsi sporttelepből. Rendezett, a helyi igényeknek megfelelő lelátó már van, és hamarosan eredményjelző is szolgálja a kilátogatók kényelmét. Ők egyre kevesebben vannak: Dovics László ennek kapcsán megjegyzi, pedig régen éppen erről volt híres Nagymágocs, hogy rendre népes szurkolótábor előtt játszhatta a csapat a meccseit. Pedig lenne kinek szurkolni, hiszen a klubelnök elmondja, közel 150 fő futballozik mágocsi színekben a Bozsik-korosztályoktól kezdve a megyei II. osztályban szereplő férfi felnőtt csapatig bezárólag, emellett igen komoly női futballélet van Nagymágocson.– Minden év nyarán elmegyünk egy balatoni edzőtáborba a gyerekekkel. Ez a következő év kezdését is alaposan meghatározza. Igyekszünk azoknak lehetőséget adni, akik a környék városi csapataiban valamiért nem tudnak focizni. Folyamatosan szó van egy műfüves pálya építéséről, amire nagy szükségünk is lenne – mondta Dovics László, majd megjegyezte, télen a helyi iskola tornatermét kell, hogy használják, ami azonban a kisebb mérete mellett azért is bajos, mert ennyi csapatot nem tud kiszolgálni, sokszor egyszerűen az időbeosztás miatt nem tudnak gyakorolni.A szezonban bajnokcsapata is lehet Nagymágocsnak, hiszen a megyei felnőtt bajnokságban szereplő hölgyek éppen legutóbb vették át a vezetést az SZVSE-től a tabella élén. Nem ez lenne a lányok első aranyérme, így korábban már felmerült, hogy az NB II-be nevezzenek, ám adminisztratív okok miatt elutasították a nevezésüket.– Összetartó csapat, ez lehet a sikerük titka. Anyagiak tekintetében komoly feladat lenne a másodosztály, és több anyuka is focizik a csapatban, nekik nehezen vállalható be, hogy egy nappal előtte elutazzanak egy távoli meccsre – nyilatkozta a klubelnök, aki kiemelte: a nagymágocsi falunapokon igazi ünnepre számíthatnak, hiszen a női felnőtt és a női U18-as csapat a Budapest Honvéd női csapatával játszhat gálamérkőzést a mágocsi pályán.