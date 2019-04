Ma 15.15-kor az mk-elődöntőben: MOL-PICK Szeged-Balatonfüred

˝Mister! Bánhidi és Bodó honvéd, jelentem: készen állunk a harcra!˝ Hudi Dániel karikatúrája

A hétvégén a tét a magyarkupa-győzelem megszerzése. Erre két csapatnak van meg minden esélye: a MOL-PICK Szeged és a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának. Immár negyedik alkalommal lesz a házigazdája Debrecen a rangos eseménynek. Eddig a cívisváros nem hozott szerencsét a Pastor-alakulatnak, az elmúlt három finálét elveszítették a nagy rivális Veszprémmel szemben. Most mindenki abban reménykedik, hogy sikerül a kékeknek hetedik alkalommal elhódítaniuk az mk-serleget.– Egyik kedvenc sorozatom a kupa – kezdte a beszélgetést Juan Carlos Pastor, a MOL- PICK Szeged vezetőedzője –, szeretem ezt a lebonyolítási formát. Az első lépés a fontos, ezt már többször elmondtam, egyelőre az elődöntőre koncentrálunk. Voltak gondjaink, nem minden játékosom volt egészséges, de felkészültünk. Az pedig, hogy ismét több mint ezer szegedi szurkoló kísér el bennünket, erőt ad nekünk.Utoljára 2008-ban sikerült nyernie a Szegednek. Nem most volt. A papírforma idén is Szeged–Veszprém döntőt ígér.– Nekem is volt egy apró sérülésem – vette át a szót Bodó Richárd, a csapat balátlövője –, a hét elején kicsit visszafogottan edzettem, de most már minden rendben. Szeretnénk Szegedre hozni a serleget, tudjuk, nagyon régen sikerült nyernünk a magyar kupában. Nem szabad, hogy elaltasson bennünket, hogy idén kétszer legyőztük a Veszprémet, mert remek csapat a riválisunk.– Reméljük, hogy minden a papírforma szerint alakul – nyilatkozta Bánhidi Bence –, és találkozhatunk a vasárnapi döntőben a Telekom Veszprémmel, bár nyilván nekik a Dabas, nekünk a Füred ellen kell először kiharcolni a részvételt. Készülünk, videózunk, edzünk, harcra készek vagyunk! Nemrég játszottunk a Veszprémmel, felelevenítjük a dolgokat. Rendben vagyunk, de 150 százalékosan kell koncentrálnunk, hogy nyerni tudjunk.A Szeged már pénteken délután elutazott Debrecenbe. Ma 15.15-kor a Balatonfüred ellen csatázik az elődöntőben, vasárnap 16 órakor rendezik a finálét. Az összes meccset adja az M4 Sport, a delmagyar.hu pedig szöveges tudósítással jelentkezik az eseményről.