Ma 18 órakor edzőmeccs: a spanyol jégkorong-válogatott a Vasas ellen

Edzenek. A spanyol jégkorong-válogatott Szeged vendége. Fotó: Hemmertné Németh Annamária

Megérkezett Szegedre, és már edzett is a műjégpályán a spanyol jégkorong-válogatott, amely ma 18 órától a Vasast fogadja edzőmérkőzésen. A belépés mindenki számára ingyenes. A spanyolok 2018-ban megnyerték a divízió II-es világbajnokság B csoportját, így feljutottak az A csoportba. A esemény meccseit április 9-től játsszák Belgrádban, ahol Horvátország, Ausztrália, Szerbia, Kína és Belgium lesz az ellenfelük.– Mentoredzőnk, Marius Gliga kapcsolatrendszerének hála Szeged felkerült a hokitérképre, ennek is köszönhető, hogy a spanyolok hozzánk jöttek. Regionális központ vagyunk, folyamatosak a fejlesztések, ezek szolgáltatják a megfelelő szakmai és infrastrukturális hátteret egy ilyen lehetőséghez. A város szép, a Novotel Hotel Szeged pedig kifogástalan ellátást tud nyújtani, ezek is segítenek a partneri kapcsolatok továbbépítésében – mondta Pápai Miklós, a Tisza Volán SC jégkorongszakosztályának igazgatója.