Meccsek, gólok, legendák

Eredmények

A három korosztályban – a szervezők, így a Szegedi Sport és Fürdők Kft. és lapunk mellett a Zengő Alföld Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Generali Biztosító Zrt., a Generali A Biztonságért Alapítvány, valamint az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatósága révén – olyan kiválóságok, egykori NB I-es játékosok is pályára léptek, mint Major László, Kemenes Zoltán, Kenesei Zoltán, Szabó Béla, Kothencz Péter, Némedi Norbert, Szulyovszki Ákos, Koncz Zsolt, Magyar György, Puskás Csaba és Kerepeczki Zoltán.Igazi rangadót hozott a 35 éven felüliek mezőnyében a kiskunfélegyházi Maxx Autó Kft. és a csengelei Gól söröző mérkőzése, amelyen egy-egy pontot szerzett mindkét alakulat.Vannak csapatok, amelyek már készülhetnek a középdöntőre: ilyen a nyílt kategóriában például a Zengő Alföld, a TVSC, a Varga Pince Junior, a Gumi-sziget, az UTC 1913, illetve a 35 éven felülieknél a már említett Maxx Autó Kft. és Gól söröző is.Drink Team–Master Trinity Kft. 3–7, Gámawill Kft.–Drink Team 7–4, Gámawill Kft.–Master Trinity Kft. 5–5, TVSC–Szeged UTD-Rákóczi 4–3, Zengő Alföld–Lily FC 9–5, Lily FC–TVSC 5–13, Szeged UTD-Rákóczi–Zengő Alföld 3–13, Zengő Alföld–TVSC 11–4, Gumi-sziget–Gyuszi and the Boys 6–6, A csapat–UTC 1913 4–9, A csapat–Gumi-sziget 3–13, UTC 1913–Gyuszi and the Boys 6–5, Gumi-sziget–UTC 1913 8–7, Fit World O’Neill Team–International Stars 11–2, Varga Pince Junior–Anien 10–1, Varga Pince Junior–Fit World O’Neill Team 3–2, Anien–International Stars 7–6, International Stars–Varga Pince Junior 4–14.Vár Söröző–Old Ret 5–4, Öreg Honvéd Vendéglő O’Neill–Vár Söröző 6–5, Magyaros Ételbár–Vár Söröző 5–10, Öreg Honvéd Vendéglő O’Neill–Old Ret 2–2, Old Ret–Magyaros Ételbár 8–4, Gól Söröző Csengele–Maxx Autó Kft. 4–4, Kislak Kft.–Maxx Autó Kft. 5–9, Magyaros Ételbár–Öreg Honvéd Vendéglő O’Neill 1–8, Gól Söröző Csengele–Kislak Kft. 11–5.Déliláb–Szitapont 2–11, Centrum Hotel Szeged–Eurosweet 1968 6–7, Eurosweet 1968–Déliláb 10–8, Szindikátus–Centrum Hotel Szeged 5–9, Lanerossi–Szindikátus 0–8, Lanerossi–Centrum Hotel Szeged 3–9.