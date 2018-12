Megdolgoztak az aranyért

2013 nyara óta irányítja a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatát Juan Carlos Pastor vezetőedző. A spanyol szakember Valladolidból érkezett Magyarországra segítőjével, Marko Krivokapiccsal.Négy éve, 2014 májusában érte el első nagy sikerét, csapatával Berlinben megnyerte az EHF-kupát. Ebben az évben lapunk az év edzőjének választotta meg.Azóta eltelt négy év. A nagy sikerek elmaradtak, egészen idén májusig csak ezüstérmek – magyar bajnokság és kupa – jutottak. Sőt, egy éve rendesen rezgett a léc, a szegedi együttes a magyar bajnokságban és a BL-ben is beleszaladt jó néhány pofonba, amelyek után sokan edzőváltást sürgettek. A tulajdonos, Csányi Sándor és a vezetőség kiállt Pastor mellett. És milyen jól tette!Már a február szépen indult, a magyar együttes Németországban, a Löwen otthonában nyerni tudott. Márciusban történelmi sikert ért el, legyőzte a Veszprémet, méghozzá idegenben, az Arénában, ott, ahol előtte egyetlen magyar csapatnak sem sikerült nyernie.A debreceni magyarkupa-döntőben hiába vezetett a félidőben egy góllal a MOL-PICK, végül a nagy rivális, a Telekom Veszprém ünnepelhetett, ismét csak az ezüstérem jutott. Pastor nem adta fel. A bajnoki döntőre remekül felkészítette a keretet. Mindkét meccs nagy részében a Szeged dominált, uralta a pályát, taktikailag az ellenfele fölé nőtt.A sportban sokszor a szerencsére is szüksége van egy csapatnak, ha nyerni akar. Fortuna pedig most a Szeged kezét fogta. Ez sem véletlen, hiszen évek óta mindenki azért dolgozott, hogy Magyarországon a MOL-PICK Szeged legyen a legjobb. 2018-ban összejött, Juan Carlos Pastor vezetésével a trónra ülhetett a kék alakulat, így nem volt kérdés, hogy idén az év edzője a spanyol tréner lett nálunk.