Megyeegy: Hiába vezetett 2-0-ra az FK

Ifjúságiak, A csoport

27. forduló: Csongrád–Tiszasziget 2–8, gólszerzők: Kiss, Veszprémi, ill. Bozóki (4), Rádi (2), Papp, Nacsa. Bordány–Kistelek 5–1, gsz.: Domonkos (2), Hajdú, Szőke L., Soós, ill. Gyóni. DAFC–Szentes 1–0, gsz.: Sallai. FK Szeged–UTC 9–1, gsz.: Fátyol (2), Bernáth (2), Diviki, Tóth N. (öngól), Balog, Molnár G., Szabó P., ill. Baráth. Zsombó–L–IT SZEAC 3–2. Mindszent–Kiskundorozsma 1–4. MUFC–Algyő 10–2.

A hétvégi program

28. forduló, szombat, 17 óra: Zsombó–SZVSE, HFC II.–Székkutas, Algyő–Röszke, UTC–Szőreg, Tiszasziget–FK 1899 Szeged, Szentes–Csongrád, Kiskundorozsma–Bordány, szabadnapos: Makó II.

Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 50 néző.Ézsiás Gábor – jól (Kürtösi, Patyi).Kurucsai 3 – Szélpál 5 (Mucsi –), Makai 4, Csuka 5 (Rangos –), Gyurkovics 5, Szalai 4 (Hegyesi –), Dóra J. 6, Varga Z. 4, Heredea 5, Palócz 4 (Herczeg 4), Lengyel 6.Hüvös Gábor.Berta 8 – Zsömbörgi 8, Szántó 8 (Valach –), Kasza 8, Sós 8, Zsibrita 8, Kiss P. 8 (Szatmári –), Deák 8, Pusztai 8, Balogh D. 8, Koncz 8.Balogh Dávid.Dóra J. (9., 18., utóbbit 11-esből), Heredea (83., 11-esből), ill. Balogh D. (29.), Kasza (33.), Deák (41.), Zsibrita (66.).– Kétgólos előnyről kaptunk ki, ilyen az egész szezonunk. Gratulálok az UTC-nek.– 0–2-es hendikepről felállva, kontrollálva a mérkőzést magabiztos győzelmet arattunk.Röszke, 150 néző.Borbás Bottyán – közepesen (Vida, Kócsó).Fodor Á. 5 – Zsilák T. 5, Zsilák M. 5, Berta 5 (Ördögh Á. –), Szűcs D. 6, Fehér B. 6, Papdi Sz. 5 (Kovács G. 5), Papdi Cs. 5, Szücs S. 6, Tanács R. 5, Márki K. 5.Pördi Péter.Kandó 7 – Gyuris 7, Dér 6, Kiss R. 7, Rau G. 7, Szőke 8, Gyüre 8, Bartyik R. 8 (Siber N. –), Bürgés 6, Mohácsi 6 (Perpauer –), Győrfi 8 (Molnár B. –).Vinnai István, Bacsa Zsolt.Szűcs D. (12., 28., 80., utóbbit 11-esből), ill. Győrfi (14., 47.), Gyüre (17.), Bartyik R. (48.).– Az első félidő közepén és a második elején kihasználta gyorsaságát a HFC. 2–4 után átvettük az irányítást, illetve a HFC II. átadta a területet, de nem sikerült az egyenlítés. Az akarás dicsérhető, a játék nem.– A végén egy buta tizenegyessel szorossá tettük a mérkőzést. Ezt leszámítva fegyelmezetten játszottunk, szép gólokat lőttünk, és megérdemelt győzelmet arattunk.Szeged, SZVSE-stadion, 100 néző.Barta Norbert – kiválóan (Csöngető, Virág).Miklós 7 – Seres 8, Vastag 8, Csamangó 8, Csanádi I. 8 (Kelemen 7), Fülöp 8, Pócs 8, Végh 8, Szilágyi 8 (Baka 7), Szabó D. 8 (Péter 7), Hatvani J. 8.Kelemen Balázs.Kotvics-Varga 4 – Légrádi 4, Kiss-Kása 4 (Bertók M. 4), Lőrincz 4, Szabó L. 4, Pölös 4 (Plenter –), Prozlik 4, Molnár Zs. 4, Vincze 4, Lázár 4, Juhász 4.Némethy László.Csanádi I. (3.), Szilágyi (8.), Vastag (31.), Szabó D. (61.), Hatvani J. (76.), ill. Vastag (81., öngól).– Erős kezdés után nem álltunk le, és jó játékkal, szép gólokkal fűszerezve sikerült győznünk.– Hat hiányzónk ellenére sem szabad ilyen hitehagyottan játszaniCsongrád, 300 néző.Tihanyi Gábor – kiválóan (Samu, Szeri).Kovács 8 – Bálint 7, Borda 7 (Farkas –), Sándor 7, Fodor 8 (Sarusi –), Kiss 8 (Szörfi 7), Vitos 7 (Somodi –), Rakonczai 7, Bodor 7, Orovecz 7 (Bartucz 7), Mészáros 7.Keller Mihály.Tombácz 9 – Zámbori 4, Rutai 4, Réczi 4 (Bálint –), Drágity 4, Fodor 4, Deák D. 4 (Juhász –), Fődi 4, Kökény 4, Papp II. Á., Kántor 4.Bernát Péter.– A héten tiszta víz került a pohárba, ez tanulság mindenkinek. Nem a Tiszasziget ellen akartunk bizonyítani, csapatmunka volt.– Tavasszal minden ellenfelünknek megadjuk az esélyt arra, hogy higgyenek a legyőzésünkben. A lelkes Csongrád élt is vele, és megérdemelten tartotta otthon az egy pontot. Még annak ellenére is volt esélyünk a győzelemre, hogy Tombácz bravúrral védett ki egy 11-est a hajrábaBordány, 150 néző.Kádár Németh Zoltán – jól (Minda, Fodor).Vasas 7 – Sólya 7, Fodor B. 7, Molnár D. 7, K. Tóth 7 (Kormányos –), Balázs 7, Kis L. 7 (Nagy Torma 7), Bábi 7, Virág 7, Lőrinc 7 (Popovics M. 7), Tóth A. 8. Edző: Tóth János.Köteles 7 – Zsoldos 5, Graur 4–2=2, Horváth K. 5, Kardos 5 (Beke 7), Herczeg 7, Frank B. 5 (Posztós 5), Bartucz 6, Lászó 7, Megyesi 6, Szilvási S. 5.Krucsó Ákos.Tóth A. (12., 40.), Kis L. (28.), K. Tóth (50.), Popovics M. (84.), ill. Beke (56.), Bartucz (60.).Graur (75.).– Szép gólok, jó játék egy harcos ellenféllel szemben.– Az a baj, hogy a labdarúgást nem negyvenöt percig játsszák, mert a második játékrészben nagyon jól futballoztunk. Sajnos a szünet előtt kaptunk három gólt, amivel el is dőlt a mérkőzés, így gratulálok a BordánynakSzeged-Szőreg, 80 néző.Gargya Balázs – jól (Kiss R., Barta).Vigh 5–Faragó N. 4, Németh 5,5, Faragó Z. 5, Nagy Ba. 5, Vér 4, Dongó 6, Bartos 4, Néma 5, Nagy Be. 4,5, Táncos 4,5.Kiss Máté.Révész 7 – Hatvani I. 7, Szélpál 7, Mészáros Z. 7, Daróczi 7 (Varga G. –), Belanka 7, Bozsóki 7, Kovács M. 7 (Tóth M. –), Lajkó 7 (Jernei –), Molnár Sz. 7, Szil 7.Sebők László.Kovács M. (29.), Hatvani I. (50.).– Sok hiba és pontatlanság ellenére jelenlegi formánkat tekintve viszonylag szalonképes eredménytértünk el.– Nehéz volt, mint minden kötelező. Tipikus vasárnap délutáni hangulatban azonban mégis magabiztos győzelmet tudtunk aratni Szőregen.Székkutas, 80 néző.Kakuk Szabolcs – közepesen (Fodor, Mucsi).Nagy M. 6,5 – Kis D. 7, Miklós 7, Kovács R. 7, Badi 7 (Lászlai, 6,5), Bujáki 7,5, Antal 6,5, Szántó 8, Paku 6,5 (Szabó I. 7), Kabódi 6,5, Gyöngyösi Sz. 7.Horváth Zoltán.Ábrahám 6,5 – Kiss A. 6,5, Molnár K. 6,5, Papp 6, Molnár F. 6, Szecskó 6,5, Ottlik 6, Rudisch 6,5, Takács 6,5, Tóth I. 6 (Csamangó –), Géczi 6 (Farkas Á. 6).Szabó Zsolt.Bujáki (21.), Szántó (94., 11-es- ből), ill. Tóth I. (28.), Kiss A. (67., 11-esből).– Az eredmény igazságos. Sajnálom, hogy a második félidő ennyire feszült volt. Az egy pontot megérdemeltük, de a célt még nem értük el.– Jogtalanul vettek el tőlünk egy megnyert mérkőzést. A hazaiak edzője másik két civil emberrel berohan a pályára és ököllel arcon üti a játékosomat, és nincs semmilyen szankció. A bíró egy nevetséges büntetőt fújt be, szégyen és gyalázat, hogy futballpályán ilyen megtörténhet. Várjuk a szövetség döntését.1. Algyő 25 19 2 4 63 – 17 592. Tiszasziget 25 18 4 3 73 – 14 583. SZVSE 26 17 4 5 76 – 25 554. Bordány 26 15 3 8 61 – 33 485. Röszke 25 15 1 9 53 – 33 466. Kiskundorozsma 25 13 3 9 34 – 29 427. HFC II. 25 12 2 11 58 – 53 388. Szentes 25 11 4 10 31 – 35 379. Csongrád 25 10 2 13 32 – 42 3210. Szőreg 25 9 5 11 33 – 39 3211. UTC 25 8 3 14 37 – 66 2712. Makó II. 26 6 7 13 32 – 49 2513. Székkutas 25 4 6 15 34 – 78 1814. Zsombó 25 3 4 18 27 – 70 1315. FK 1899 Szeged 25 2 4 19 25 – 86 101. DAFC Szeged 25 20 2 3 117 – 26 622. HFC 23 19 2 2 123 – 26 593. Szentes 24 19 2 3 119 – 23 594. Tiszasziget 26 18 2 6 152 – 56 565. Kiskundorozsma 25 13 5 7 68 – 38 446. Bordány 25 13 1 11 75 – 59 407. Csongrád 23 10 3 10 61 – 59 338. FK 1899 Szeged 25 8 6 11 45 – 45 309. Kistelek 24 8 3 13 52 – 83 2710. MUFC* 24 8 3 13 68 – 79 2611. UTC 24 8 1 15 37 – 110 2512. Zsombó 25 8 1 16 33 – 110 2513. Algyő 25 7 4 14 67 – 93 2514. L–IT SZEAC 23 4 2 17 23 – 121 1415. Mindszent 25 1 1 23 30 – 142 4