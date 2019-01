Minden héten rangadó: komoly hónap vár a Szegedi TE-re

A férfi tekecsapat szuperliga 2018–19-es idényéből 10 forduló ment le, és még tíz van hátra, amely bőven tartogat izgalmakat.



A sportágban nyáron történt változás, újítás – az egycsoportos, 12 csapatos, oda-visszavágós rendszer helyett ezúttal két hatos csoportban játszottak először a csapatok, majd hatosonként az első három a felső-, az utolsó három az alsóházba került – talán most nyer értelmet, hiszen ami eddig történt, az csak annyiból volt fontos, ki melyik helyen végez. Így például belefért egy-egy apró botlás, egy-egy döntetlen vagy vereség is az első tíz fordulóban, a lényeg most kezdődik mind felül, mind alul.



A Szegedi TE a saját csoportját hibátlan mérleggel nyerte meg, a másik ágon a címvédő Zalaegerszeg pedig ikszelt a Fradi ellen és kikapott Ózdon, mégis ugyanannyi alapponttal startol a rájátszásban, mint a Szeged (6–6). A Fradi és a Répcelak egy-egy (5–5), míg a Szolnok és a SalgÓzd két-két (4–4) ponttal kevesebbel kezdi meg a tavaszi hadjáratot.



A Szegedi TE holnap 14 órától az újszegedi teke- és bowlingcentrumban a SalgÓzd együttese ellen kezdi meg a rájátszást. A mérkőzésen a sérült Szél Tibor és Karsai László nem kap szerepet, de így sem lehet gond a győzelem. A szegedi alakulatra komoly terhelés vár a következő egy hónapban, amelyben háromszor játszik a Zalaegerszeggel (bajnoki plusz két BL-meccs), fogadja a Répcelakot, és utazik a Fradihoz is. Szinte minden hétre jut majd rangadó.